金融資産1億8000万円「貧困だった若年期に今の自分から前借りできたら」68歳男性の年金生活
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年4月22日に回答があった東京都在住68歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（68歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：会社役員
リタイア前の年収：1100万円
現在の預貯金：1億5000万円、リスク資産：3000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金530カ月、個人年金保険240カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：5700円（在職老齢年金制度による）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
そのほか（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険38万円
配偶者の年金や収入：公的年金204万円、企業年金156万円、個人年金保険348万円（すべて年額）
その理由として、在職老齢年金制度のため「厚生年金分のほぼ全額が支給停止となっているが、そもそも年金制度が破綻して支給されなくなる可能性があるのを前提で個人年金保険を掛けていたので、支給されるだけよかった」と語っています。
ひと月の支出は約「70万円」。夫婦の年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
そのため、年金受給者だからといって「現役時代と変わらない。通常の消費活動に対して、ほとんど金銭面の制約を意識する必要がない」という投稿者。
「通常の消費財はいつでも入手できると思うと割引やバーゲンなどには反応せず、結果的に消費にはつながらずに節約術となっていると思う」とあります。
今後の生活での心配事については「不謹慎かもしれませんが、使い切れないと思われる資産の処分」とコメント。
老後は「定期的に適度な運動やワーケーションを含めた旅行に行ける。使ったお金で他人が喜ぶ姿を見ることが楽しみ」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール回答者本人：68歳男性
同居家族構成：本人、妻（68歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：会社役員
リタイア前の年収：1100万円
現在の預貯金：1億5000万円、リスク資産：3000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金530カ月、個人年金保険240カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万8000円
老齢厚生年金（厚生年金）：5700円（在職老齢年金制度による）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
そのほか（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険38万円
配偶者の年金や収入：公的年金204万円、企業年金156万円、個人年金保険348万円（すべて年額）
「年金制度が破綻する前提で個人年金保険を掛けていた」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として、在職老齢年金制度のため「厚生年金分のほぼ全額が支給停止となっているが、そもそも年金制度が破綻して支給されなくなる可能性があるのを前提で個人年金保険を掛けていたので、支給されるだけよかった」と語っています。
ひと月の支出は約「70万円」。夫婦の年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「基幹システム導入支援の仕事で年収780万円」現役引退後も働き続けているそうで「仕事は基幹システム導入支援。理由は人員不足のため。ほぼフルタイム（週5日）で年収780万円」の収入があると言います。
そのため、年金受給者だからといって「現役時代と変わらない。通常の消費活動に対して、ほとんど金銭面の制約を意識する必要がない」という投稿者。
「通常の消費財はいつでも入手できると思うと割引やバーゲンなどには反応せず、結果的に消費にはつながらずに節約術となっていると思う」とあります。
「今やりたかったことを実現しても、当時の感動は得られない」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「運よくここまで資産を積み上げることができたが、貧困だった若年期に今の自分から前借りできていたらと思うことがある。今、当時にやりたかったことを実現できたとしても、当時の感動は得られないと思う」と回答。
今後の生活での心配事については「不謹慎かもしれませんが、使い切れないと思われる資産の処分」とコメント。
老後は「定期的に適度な運動やワーケーションを含めた旅行に行ける。使ったお金で他人が喜ぶ姿を見ることが楽しみ」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)