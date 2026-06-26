俳優・酒井若菜さんのデビュー30周年記念写真集「ぴこぴこ。」（撮影：佐内正史、税込3960円）が、自身のデビュー日である7月1日に講談社よりリリース。表紙が解禁されました。



【写真】2004年の取材時の酒井若菜さん

台湾を舞台に、あたたかな風が吹く田舎道、湖を見下ろすラグジュアリーホテルの一室、人々が行き交う都心の交差点など、豊かな風景に身を委ねるようにして写した、飾らない「酒井若菜さんの今」。撮影を手がけたのは、写真家・佐内正史氏。酒井さんの強い希望によりこのタッグが実現しました。



表紙に選ばれたのは、台湾の静かな山あいの道で見せた飾らない瞬間を切り取った一枚。多くの雑誌で表紙を飾り一世を風靡した時期を経て、俳優、作家としての確固たる道を進みたどり着いたデビュー30周年。穏やかな輝きをたたえる「酒井若菜の現在」を写したこの本を象徴するカットとなっています。



酒井さんはインスタグラムで「写真集『ぴこぴこ。』 完成しました！ ７月１日発売です。 私、がんばった。」と投稿し、撮影時の画像を公開しました。



【酒井若菜さんプロフィル】

さかい・わかな 栃木県出身 1996年、芸能界デビュー。「FRIDAY」をはじめ多くの雑誌で表紙を飾り人気を博したのち、「池袋ウエストゲートパーク」、「木更津キャッツアイ」などのTVドラマ出演を機に俳優としての存在感を高める。2008年、初めての自著となる小説を発表後、エッセイ本の刊行、文学誌への寄稿など作家としての活躍も注目されている。