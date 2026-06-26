「国補」継続へ、第3弾625億元の資金配分を実施―中国

中国国家発展改革委員会はこのほど、財政部と共同で、今年第3弾となる625億元（約1兆4852億円）の超長期特別国債による「消費財の買い替え（以旧換新）」支援資金を地方に配分しました。

今年に入り、国家発展改革委員会は財政部などの関係部門と協力し、党中央・国務院が決定した「両新政策」（大規模な設備更新の新たな推進と消費財の買い替え促進）の最適化と実施を着実に推進してきました。四半期ごとに超長期特別国債資金を分割して配布することで、消費財の買い替え政策の実施ペースが安定し、資金の使用も均衡かつ秩序立って進み、政策効果が継続的に現れています。

買い替え政策による消費財売上高は6月20日時点で1兆元（約23兆7000億円）を突破し、延べ1億3600万人が恩恵を受けました。同政策の後押しで、環境に配慮した消費やスマート消費の潜在需要が急速に顕在化しています。今年1〜5月のデータでは、高エネルギー効率家電の小売額（一定規模以上の企業・事業所ベース）は30％以上増加し、新エネルギー自動車の小売シェアは2カ月連続で60％を突破し、今年から補助対象に追加されたスマートグラスなどのウェアラブル端末は前年比2倍超の成長となりました。（提供/CGTN Japanese）