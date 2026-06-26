「みきちゃん料理上手」西野未姫、娘も大好きな手料理を披露！ 「レシピ知りたい」「素晴らしい」反響
元AKB48でタレントの西野未姫さんは6月25日、自身のInstagramを更新。手料理の写真を公開しました。
【写真】西野未姫の食欲そそる手料理ショット
コメントでは「どんぶりはエノキですか？ 美味しそうです」「育児の合間にこれだけ作るなんて素晴らしいです」「美味しそう 料理超上手」「美味しそう 真似しちゃおう」「赤白黄色の彩り綺麗なご飯で美味しそう」「みきちゃん料理上手ですね レシピ知りたい」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】西野未姫の食欲そそる手料理ショット
「彩り綺麗なご飯で美味しそう」西野さんは「この前久しぶりにちゃんとご飯作りました 鶏むねの青のり揚げは娘がたくさん食べてくれる！ 3つあるのはばぁばの分」とつづり、1枚の写真を公開。たっぷりの卵がのった丼や、緑の野菜が入ったスープ、青のりをまぶした鶏むね肉の揚げ物など、彩り豊かな手料理が並んでいます。
手作りのお弁当も披露5月18日には「娘とピクニックに行った時に作ったお弁当」とつづり、手作り弁当を公開した西野さん。卵焼きやチーズをハムで巻いたおかずなど、彩り豊かなメニューが詰め込まれています。ファンからは「素晴らしい お弁当ですね」「にこりちゃんの好きな物ばかり詰まってるねー」「未姫ちゃんすごいです」など絶賛の声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)