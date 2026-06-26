「西武４−３日本ハム」（２６日、ベルーナードーム）

日本ハムがサヨナラ負けで連勝が２でストップした。同点の九回に３番手・上原がカナリオにサヨナラ本塁打を浴びた。

３本塁打で優位に試合を優位に進めたが、同点の九回に上原がカナリオにサヨナラ弾を浴びた。

試合後の新庄監督は「もう最初から、なんかタイミングが合ってましたね。今日はもう、誰が投げても打ち返されていたんじゃないかっていうくらい、いい振りされてましたね。でも、うちもね、吉田君が完璧な２発打ってくれたから。明日もやってくれるでしょう」と話した。

先発の伊藤は２点リードの７回に２死走者なしから同点を許した。「まこういう時もありますよ」とし、２死満塁からネビンに初球の外角スライダーを同点の２点左前打とされた場面には「あのボールは良かったんですけどね、（相手打者の）ネビンにうまく拾われました。拾われたというか、狙われた。あそこまで目がついていくってことは、狙ってないとついていけないんで。はい。いや、いいバッターですね。ネビンは」と話した。

２本塁打の吉田については「すごい。なんか余裕感じますね、打席で。今日は伊藤君（が先発）で、守備をちょっと重視しながらスタメンを組もうかなと思ったんだけど、スチュワートからの、あのフォークを打ったホームランがもうずっと（頭から）離れなくて。そういう打ち方してくれたらいいなって思って今日スタメンに使ったら、なんか似てたでしょ？２本とも。元々バッティングはもう素晴らしいもん持ってるんで」とさらなる活躍を期待した。