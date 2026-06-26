フィギュアスケートのアイスショー「ドリーム・オン・アイス」が26日、横浜市・KOSE新横浜スケートセンターで行われた。

男子でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）は大トリで新SP「愛しみのチャルダッシュ」を披露。4回転トーループや緩急のある演技で沸かせた。「自分で選んだ曲でもの凄く気に入っている。皆さんの前でできてうれしい」と話した。

選曲理由については「新しいものに挑戦したいと思っていた。去年のイメージとガラッと変わった曲を選んだ」という。「YouTubeで探してビビッと来た」と振り返り「緩急が大事になる」と演じるポイントを挙げた。

靴を新調したばかりのため新たな野望として掲げた4回転アクセル挑戦はまだ先となるが、全日本選手権初制覇が来季のターゲット。「全日本の優勝は最大の目標。前回は優勝を考えすぎてダメだったので、考えすぎない方が良いと思っている。考えすぎずにやりたい」と自然体を貫く意気込みだ。

来季は休養に充てる盟友の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）とも連絡を取っているようで「スケートの話しなくて、2人とも大学を頑張っている。“今授業中だよ”とか連絡したりしている」と意外なエピソードを笑顔で明かした。