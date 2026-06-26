俳優の石原良純が２６日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。タレントの長嶋一茂が子ども時代に親から受けた教育について共感する場面があった。また、父の石原慎太郎氏が、長男の伸晃氏を弟の俳優・石原裕次郎さんと呼び間違えていたことを明かした。

一茂が父の長嶋茂雄さんや母親から「怒られたことがない」と語った話から、子どもの教育の話題に。バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子に「お子さんには怒るの？」と問われた一茂が「俺、怒ったことない」と答えると、石原もそれに反応した。

「それ、すごくわかって、僕も怒られたことないから」と石原。ＭＣのお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が「怒られたことない人、もう一人いた！」と驚くと、「怒られたことない人間って、子どもを怒れない。どのくらいのさじ加減でこういう時に怒るんだろうかって」と語った。

これには高嶋が「いい子だったんだよきっと」。一茂も「優等生だったんだよ」と返したが、石原はそれには答えず、「まず、なんで怒るのかって。勉強しろよって怒ってもしょうがないじゃん。ウソつくなって、そんなウソなんてつかないし。どこで怒るのかなって」と正直な疑問を口にした。

また、石原は自身の息子について「息子を見ていると弟（環境大臣の石原宏高氏）と間違える」とまさかの告白。「『おい、宏高』とかって言っちゃったりするの。オヤジもたまに兄（元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏）のことを裕次郎って呼んじゃう」と、作家で元東京都知事の父・石原慎太郎氏が、弟の俳優・石原裕次郎さんと長男を呼び間違えていたことを明かした。「オヤジだけしか知らない子ども時代の景色が見えるんだね。だから俺も息子を『宏…』って」と語った。