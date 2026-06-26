７人組ガールズグループ「Ｇｉｒｌｓ２（ガールズガールズ）」が２６日、東京・日本武道館でデビュー７周年記念公演「Ｇｉｒｌｓ２ ７ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ“Ｓｅｖｅｎ×Ｓｅｖｅｎ ｉｎ ＢｌｏｏｍーＴｈｅ Ｌｉｖｅー」を行った。グループにとって長年の憧れの地に８０００人のファンが集結した。

この日発売になった新アルバム「Ｓｅｖｅｎ Ｂｌｏｏｍｓ」収録曲「Ｅａｇｌｅ Ｅｙｅｓ」や「ヒマワリ」など全３３曲を披露。「桃色片想い ｆｅａｔ．Ｇｏｒｉｅ」では、ＧｏｒｉｅやＥＸＩＬＥ ＭＡＫＩＤＡＩ、ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの中務裕太がサプライズで登場。７人の節目を華々しく彩った。

デビュー７周年記念日に結成当初から憧れの場所に立ち、リーダーの鶴屋美咲は「たくさんの方のおかげで実現できたステージ。やっぱり私たちは持っているなと思います」と満面の笑み。緊張から十分な睡眠がとれなかったという増田來亜（くれあ、２２）は「気合の方は十分なので気持ちで頑張りたい」と語った。

日中、サッカー日本代表が決勝トーナメント進出を決め、７人も祝福した。ライブでは、日本サッカー協会公認日本代表応援ソング「Ｖｉｃｔｏｒｙ」を歌唱。隅谷百花（２１）は「スポーツって見ていると熱狂的になる。アーティストの私たちもそういう気持ちにさせたいという一心なので、同じものを感じます」と影響を受けた様子。森保一監督と同郷の山口綺羅（２２）も「日本代表の皆さんの姿を見ると、私たちもまだまだ頑張らなきゃと思います」と更なる成長を誓った。

以前、Ｊリーグ・ＦＣ東京戦でパフォーマンスをした小川桜花は同チーム所属の長友佑都の試合出場を喜んだ。移動中に試合を見ていたといい、「びっくりしました。私たちもパワーをいただいたので、それを私たちも同じようにファンの皆さんにお届けできたらなと思います」と意気込んだ。