フィギュアスケートのアイスショー「ドリーム・オン・アイス」が２６日、横浜市の新横浜スケートセンターで行われた。来季シニアデビューする女子の島田麻央（木下グループ）は村元哉中氏振り付けの新ショートプログラム（ＳＰ）「Ｂｅｔｗｅｅｎ Ｔｗｏ Ｗｏｒｌｄｓ」を披露。「自分の演技には納得がいっていないが、すてきなＳＰを最後まで気持ちを込めて滑り切れて良かった」と初公開を終え安堵（あんど）した。

冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は回転が抜け、「悔しい」と唇をかんだ。だが、その後の３回転フリップ、ルッツ―トウループの連続３回転ジャンプは着氷させ、「緊張していたが初めてのお披露目にしては踊り切れた」と笑みを浮かべた。観客からも温かい拍手が送られ「抜けてしまった部分はあっても、歓声をいただけてうれしかった」とうなずいた。

新ＳＰのテーマは再生やフェニックス。「ジュニアからシニアに向かって羽ばたいていく」というシニア１年目にぴったりなプログラムを演じている。見どころにはステップシークエンスを挙げ、最後は持ち味の高速スピンでフィニッシュ。これまではトリプルアクセルや４回転トウループなど、高難度のジャンプをまとめ上げることが持ち味だったが、新シーズンではスピン、ステップの基礎点がこれまでよりも高くなる。強みのスピンにさらに磨きをかけている最中だと話した。「これからスピード感や表現を強みにしていきたい」と演技構成をさらに伸ばして行きたいと話した。