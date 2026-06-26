2つの台風や活発な梅雨前線の影響で、各地で大雨となり、土砂崩れや床上浸水の被害が出ています。27日は1日に2つの台風が関東に接近する見通しで、かなりの大雨となりそうです。

■マンホールのフタ吹き飛び…道路陥没

大阪市生野区で道路が陥没。近くに設置された防犯カメラが、その瞬間を捉えていました。

歩道と車道にあるマンホールから水が噴き出し始め、次の瞬間、まるで爆発したかのように水が噴出しました。

26日午前6時ごろまでの1時間に47ミリの激しい雨が降った大阪市。その影響でマンホールのフタは吹き飛び、道路は陥没しました。

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目の前の建物で働く人は「段ボールの下があそこまで浸水した。真ん中辺まで浸水。初めてこんなの。えげつない。びっくりしました」と話していました。

台風の影響で東大阪市の道路では冠水が発生。警察官が見守るなか、車は水深が浅い場所をゆっくりと走りました。

市内の観測地点では観測史上最大となる、1時間に76.5ミリの雨を観測しました。

■川は濁流に…床上浸水も

隣接する奈良県生駒市でも大雨となりました。住宅に向かって勢いよく濁った水が流れ込む様子がカメラに捉えられていました。

市内を流れる竜田川は濁流と化し、付近の住宅では床上まで濁った水で浸水。

京都市の鴨川では、26日未明からの雨によって川の水が一気に増水。茶色く濁流となり、土手にまで到達しました。

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京都市では1時間に34ミリの雨を観測。26日午前5時ごろにはレベル4氾濫危険警報が発表されました。

京都府精華町では、道路脇の水路から水があふれ、冠水する事態になりました。午前8時すぎには土砂災害が発生しているとして、一部地域に緊急安全確保レベル5が発令されました。

■裏山から土砂流出…大岩が玄関の柱なぎ倒す

台風に刺激された梅雨前線による大雨。

滋賀県大津市では住宅の敷地が水没。深さはトラックの荷台の高さが隠れるほどです。プロパンガスのタンクは浮いていました。

市内の別の住宅には裏山から流れ出た土砂が流入。

近隣住民

「ががががが〜っとがれきが崩れたような音がして、外に出たらもう山が崩れてきて水がだ〜って」

大きな岩が玄関の柱をなぎ倒したといいます。

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長野県諏訪市では住宅の石垣が崩れ、重機による撤去作業が行われていました。この石垣の倒壊によるケガ人はいないということです。

■水につかると枯れてしまう可能性…枝豆農園で対策

各地で相次ぐ大雨による被害。梅雨前線を活発化させ、大雨をもたらしているのが今、日本列島に近づいている“ダブル台風”です。

現在、台風7号は沖縄付近を北上し、本州に向かっています。

台風が接近している奄美大島。大粒の大雨が降り続き、台風の影響で海岸には高波が押し寄せていました。

この台風7号に合わせて、台風8号も日本列島に近づいています。

27日は朝に台風8号、夜には7号と1日に2つの台風が関東に接近する見通しでかなりの大雨が予想されています。

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その接近を前に千葉県の農園では、“ダブル台風”への対策が進められていました。今が旬だという枝豆。

観光農園Bee my Berry 西田綾マネージャー

「これだけ降る予報だと水がたまってしまう」

台風による大雨で水につかり、枯れてしまう可能性があるといい、そこで土を掘り、雨水を流す水路を作るということです。

観光農園Bee my Berry 西田綾マネージャー

「きょう急ピッチでやっていく」

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都内のホームセンターでは、27日に関東に接近する“ダブル台風”に備える住民からの問い合わせが多く、特設コーナーを設置したといいます。

DCM稲城押立店 峯岸孝至副店長

「壁や窓などの対策でもブルーシートが使われる。ブルーシート自体も土のうに加えて売れている」

関東に接近する“ダブル台風”。今後の予想雨量は、27日夕方までに関東南部で200ミリ、静岡では350ミリとなっていて、今後、大雨に警戒が必要です。