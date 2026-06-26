モナキ、『Mステ』初出演で桑田佳祐に恋愛相談 まさかの『プレイボーイ』プレゼントに爆笑
純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキが、26日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（後9：00）に初出演。民放で初パフォーマンスを披露した。
【全身ショット】カラフル！お決まりの衣装で登場したモナキ
モナキは「めちゃくちゃドキドキしています」とコメントしながらも、エネルギッシュに話題曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をパフォーマンス。ラストのポーズでは、おヨネが気合の表情を見せた。
トークパートでは、そんなおヨネが桑田佳祐に「共演するのを楽しみにしていました」とあいさつをし、「私、恋愛経験がないんですけども、音楽の幅を広げるためにも誰かとお付き合いをしたいんです。どのようにしたら…」と相談。
「恋愛経験がないの？」と驚いた様子を見せた桑田は、お土産として「丸秘」と書かれた封筒に入った娯楽雑誌『プレイボーイ』を、おヨネをはじめ出演者たちにプレゼント。スタジオは笑いに包まれた。
SUPER BEAVERの渋谷龍太にも手渡されたその封筒は、同バンドのパフォーマンス中のステージ上に置かれ、「封筒置いてたwwww」「あの封筒がw」「あの封筒あるの草」など注目を集めていた。
【全身ショット】カラフル！お決まりの衣装で登場したモナキ
モナキは「めちゃくちゃドキドキしています」とコメントしながらも、エネルギッシュに話題曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をパフォーマンス。ラストのポーズでは、おヨネが気合の表情を見せた。
「恋愛経験がないの？」と驚いた様子を見せた桑田は、お土産として「丸秘」と書かれた封筒に入った娯楽雑誌『プレイボーイ』を、おヨネをはじめ出演者たちにプレゼント。スタジオは笑いに包まれた。
SUPER BEAVERの渋谷龍太にも手渡されたその封筒は、同バンドのパフォーマンス中のステージ上に置かれ、「封筒置いてたwwww」「あの封筒がw」「あの封筒あるの草」など注目を集めていた。