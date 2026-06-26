女性7人組「Girls2（ガールズガールズ）」がデビュー7周年を迎えた26日、初の日本武道館ライブを行った。かねて目標にしてきたステージ。小川桜花（22）は「アーティストの登竜門。夢をかなえられてうれしい」とはにかんだ。

武道館のために準備を重ねてきた。小田柚葉（21）は「日本武道館に満開の花を咲かせます！」とアピール。山口綺羅（22）は「目標が叶う瞬間。その場に7人で立てることに意味があります」と力を込めた。

ちょうどW杯で日本代表が決勝トーナメント進出を決めたタイミング。EXILEが2010年に歌ったサッカー日本代表応援ソング「VICTORY」をカバーする場面もあり、森保一監督（57）と同郷の山口は「私も勇気をもらったので、これからもファンの方にパワーを届けたい」と刺激を受けた様子。隅谷百花（21）も「やっぱりスポーツは熱狂できる。私たちも同じ思いです」と話した。

ライブでは新曲「BLOOM！ BLOOM！ BLOOM！」など33曲を披露。EXILEのMAKIDAI、GENERATIONSの中務裕太、ゴリエも駆けつけにぎやかした。