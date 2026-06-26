お笑いタレント有吉弘行（52）が、26日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演し、フルーツの食べ方についてマツコ・デラックスと熱弁をかわした。

番組では、フルーツについてトーク。この時期がサクランボの最盛期だと知ったマツコは、「さくらんぼ！うわぁ〜、さくらんぼ、大好き。1人で食っちゃうもん」と打ち明け、「畑、食い荒らしたいもん」と笑わせた。

有吉は、マツコの出身地・千葉県が特産のびわに言及。「むくのだけめんどくさいね、びわ」と話した。薄皮をむこうとすると、途中で切れてしまうこともあり、マツコは「私もう、最近めんどくさいから、洗って皮ごと食っちゃう」と、豪快な食べ方を明かした。

すると有吉は、「俺も一時、キウイをそうしてたけどね」とまさかの告白。マツコは「キウイは嫌よ！」と微妙な反応を示した。

しかし、キウイは皮にも高い栄養価が含まれており、ニュージーランドなどでは皮ごと食べるのが一般的な食べ方。有吉は「キウイってね、現地の欧米の人たちって、そういう食べ方」と説明した。とはいえ、「それでやったら、ああ、いけるなと思ったんだけど、やっぱりむいた方がいい」と苦笑い。「マジで！？」と驚くマツコに、有吉は「毛羽立っているから、ウエッてなるかなと思ったら、全然、気にならない」と答えていた。