モラハラ夫が求めていたのは母親？ 従順だった妻の気づきと決意／うずら男 モラハラかまって夫が人間をやめるまで（17）
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ある日夫が持ち帰ってきたのはうずらの卵。
そんな彼の嫌がらせが、こんなことになるなんて…。
ふたりの男の子を育てる主婦のあすか。彼女は夫の和史が自分に執着しすぎていることを悩んでいました。
何よりも自分を優先してもらいたがる和史は、乳幼児の息子にまで嫉妬し、あすかがいくら疲れていても自分ルールを押し付けては要求が叶わないとキレる「モラハラかまって夫」だったのです。
「私が結婚したのは、人間？ それとも…」
妻の関心を求めるあまり、夫・父親としての一切の責任を放棄した和史と、夫との関係を諦めているあすかが行き着く先は…？
※本記事は前川さなえ著の書籍『うずら男 モラハラかまって夫が人間をやめるまで』から一部抜粋・編集しました。
■夫が求めているもの
妻に理不尽なことを強要したり、自分の息子に対してマウントをとるなど問題の多い和史ですが、その根底には悲しい経験があったようです。子ども時代にどんな経験をしたかがその人に与える影響の大きさについて考えさせられますね。
著＝前川さなえ／『うずら男 モラハラかまって夫が人間をやめるまで』