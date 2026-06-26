「ママがかわいそう！」出産は痛みを伴うものと知った娘の反応／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
▶『夫ですが会社辞めました』葉月家のエピソードをまとめ読み
会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
葉月圭太は幼い頃に母親を亡くしています。圭太の妻・香代は第二子を妊娠中。一人目の出産でつらい思いをした香代は、産後の回復のことも考えて今回は無痛分娩にしたいと考えています。
しかし母親の出産時の思い出話に思い入れがある圭太は、「普通分娩のほうがいい」「つらさがあるからこそ喜びも大きい」と無痛分娩に反対して、香代と口論になります。
圭太は「自分よりも子どもを優先する母親の姿」を羨ましく思っていたことを思い出し、無意識のうちに理想の母親像を妻にも求めていたことに気づきます。早くに母親を亡くしてその思い出にこだわる圭太は、香代と和解することができるのでしょうか。
※無痛分娩は麻酔によって痛みを和らげる方法ですが、まったく痛みがないわけではありません。メリット・デメリットについて十分に説明を受け、医師とよく相談した上で選択してください。
著＝とげとげ。