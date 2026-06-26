JR四国によりますと、大雨の影響による６月２７日（土）の運転計画について、以下の線区では、６月２７日（土）始発列車から運転を見合わせ、天候が回復後、線路点検等を実施し異常が無ければ、運転再開を予定しているということです。

【写真を見る】【JR四国】27日（土）一部区間で始発列車から運転見合わせ 予讃線・瀬戸大橋線の特急しおかぜ・いしづちは昼前から運転再開予定【香川】

気象状況によっては、時間を要する場合があるため、運転再開時期は変更となる可能性があります。

※ 運転再開後も気象状況等により、運転の見合わせ、遅れや行き先変更が発生する可能性があります。その場合、時刻表通りの接続ができない場合があります。

※ バス等による代行輸送はありません。

予讃線・瀬戸大橋線の特急しおかぜ・いしづちは昼前から運転再開予定

予讃線・瀬戸大橋線（岡山駅・高松駅～松山駅間）

【特急しおかぜ・いしづち】 昼前から運転再開予定



【普通列車】

・多度津駅～松山駅 昼前から運転再開予定

予讃線（松山駅～宇和島駅間）【特急宇和海】 昼前から運転再開予定



【普通列車】

・松山駅～ 宇和島駅（山回り） 昼前から運転再開予定

・伊予市駅～伊予大洲駅（海回り） 昼過ぎから運転再開予定

土讃線・瀬戸大橋線（岡山駅・高松駅～高知駅間）【特急南風・しまんと】昼過ぎから岡山駅～高知駅間で運転再開予定

※始発から運転再開までは「岡山駅・高松駅～阿波池田駅」間で本数を減らして運転します。



【普通列車】 阿波池田駅～土佐山田駅 昼過ぎから運転再開予定

土讃線（高知駅～窪川駅間）【特急しまんと・あしずり】 昼過ぎから運転再開予定



【普通列車】 伊野駅～窪川駅 昼過ぎから運転再開予定

牟岐線（阿南駅～阿波海南駅間） 【普通列車】 阿南駅～阿波海南駅間 夕方から運転再開予定

徳島線（穴吹駅～阿波池田駅間）【特急剣山】 徳島駅～阿波池田駅間 昼過ぎから運転再開予定



【普通列車】 穴吹駅～阿波池田駅間 昼過ぎから運転再開予定

予土線（窪川駅～宇和島駅間）【普通列車】 窪川駅～宇和島駅間 昼過ぎから運転再開予定