７人組ガールズグループ「Ｇｉｒｌｓ２（ガールズガールズ）」が２６日、東京・日本武道館でデビュー７周年記念公演「Ｇｉｒｌｓ２ ７ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ“Ｓｅｖｅｎ×Ｓｅｖｅｎ ｉｎ Ｂｌｏｏｍ―Ｔｈｅ Ｌｉｖｅ―」を行い、８０００人のファンの前で全３３曲を披露した。

目標の地に立った７人の笑顔は弾けていた。リーダーの鶴屋美咲の「７年間の自分たちがやってきた軌跡を全部見せる」との宣言通り、デビュー曲「ダイジョウブ」からこの日発売の最新アルバム収録曲「Ｅａｇｌｅ Ｅｙｅｓ」までファンと歩みを振り返った。

台風が接近していたため、外はあいにくの空模様に。鶴屋は「台風が２個来る中、（開催できるのは）ツイている。ステージでは花を咲かせたい」と気合を入れると、小田柚葉も「まだまだいけますか？」の言葉であおった。。日本サッカー協会公認日本代表応援ソング「Ｖｉｃｔｏｒｙ」やＤｒｅａｍ「ヒマワリ」など先輩の名曲もカバーした。

これだけでは終わらない。先輩のＥＸＩＬＥ ＭＡＫＩＤＡＩやＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの中務裕太がサプライズで７人とパフォーマンスを披露。さらに、コラボ経験のあるＧｏｒｉｅも登場し、「桃色片想い ｆｅａｔ．Ｇｏｒｉｅ」を熱唱。サプライズの連続で盛り上がり続けるファンの熱気に小川桜花は「世界一熱い武道館だったよ」と感謝を伝えた。

アンコールでは、山口綺羅出演の映画「デス≠キル／ゲーム」（１０月２日公開、金本真吾監督）の主題歌が「Ｎｏｃｔｕｒｎｅ（ノクターン）」（９月４日配信リリース）に決まったと発表。さらに、１０月からはホールツアー（３都市３公演）の開催も決定した。菱田未渚美（みなみ）は「これからも私たちはみんなの味方でいたい」と涙。山口は「これが私たちですっていうステージを見せられた。こんなたくさん素敵な景色これからもこのままにずっと見ていきたい」と胸を張った。鶴屋も「本当にわがままで勝手なのですが、もっと広い景色をみんなと見たい。これからもついてきてくれますか」と呼びかけると、会場は大きな歓声に包まれた。（古本 楓）