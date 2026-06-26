◆パ・リーグ 西武４ｘ―３日本ハム（２６日・ベルーナドーム）

西武はアレクサンダー・カナリオ外野手の本塁打でサヨナラ勝ち。連敗を３で止め、試合のなかった２位・ソフトバンクとのゲーム差を２に広げた。

同点の９回先頭。カナリオの劇的な一発にベルーナドームが熱狂した。上原の投じた直球を捉えた打球は左翼席に飛び込む来日初のサヨナラ弾となった。お立ち台では「私の人生でサヨナラ本塁打は今日が初めてだったのでうれしいです」と興奮気味に話した。

１点を追う３回にも、１死二塁でカナリオが相手先発・伊藤の１３３キロスライダーを中前にはじき返す同点適時打を放っていたがその後、２点のリードを許した。

そして２点を追う７回、２死からカナリオと滝沢が連打で２死一、二塁。続く長谷川も２度の自打球に耐えながら四球を選んで２死満塁とした。ここで打席に入った４番・ネビンが初球の１３３キロスライダーを完璧に捉え、左前に２点適時打を放って再び同点に追いついていた。

先発・高橋光成投手は６回１００球、６安打２失点で降板し、８勝目はお預けに。初回２死からレイエスにソロ本塁打を浴びて先制を許すと、同点の５回には吉田にソロ本塁打を浴び、勝ち越された。

高橋光のあとを受け７回から２番手で登板した中村祐も、先頭の吉田に２打席連続弾を浴びた。だが、その後は中継ぎ陣が踏ん張り、サヨナラ勝ちにつなげた。劇弾のカナリオは来日初の４安打で２打点と大活躍で「この調子で勝ち続けていきたい」。ネビンとともに頼れる助っ人コンビが再びチームを勢いづけそうだ。