ミスヤングアニマル2022 審査員特別賞、ミスFLASH2023グランプリなど、数々のグラビアを飾ってきた〝ばなまい〟こと橘舞(たちばな・まい)が、「橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい」(徳間書店)を6月26日に発売。先行カットを公開した。



【写真】気分は完全に新妻というお気に入りエプロン姿

「可愛いだけで最高なのに、ムムムすぎて最強です！」のキャッチコピーが付けられた写真集は、これまで雑誌などのキュートな彼女にクギ付けになっていたファンにとって、ドキドキすること間違いなしのスペシャルシーンが満載。タイトルは記念作を手に取ってくれた人に対し「あなたの猫になりたい」という本人の願望？を込めたものだ。



ときにはツンデレ、ときには人懐っこく、綺麗な瞳で見つめたと思いきや、次の瞬間にはシャツをはだけて自由に動き回る姿はまさに愛猫そのもの。ほかにも、大好きなご主人様の前で目のやり場に困る露出度満点のエプロン姿や変形サロペットまで披露している。



1st写真集発売に「グラビアを始めるにあたって『いつか紙の写真集を出したい』というのが大きな目標でした。思い切ったことにたくさん挑戦しています。特にお気に入りはエプロン姿で、どうしてもやってみたかったシチュエーションなので、撮影できて本当にうれしかった気分は完全に新妻でしたね(笑)。ほかもおすすめシーンがいっぱいです」とコメントを寄せた。



橘は4月15日生まれ、愛知県出身。T164・B89・W61・H85。大学卒業後の会社勤務を経てタレントに転身、同時にグラビア活動も開始。2022年に「ミスヤングアニマル2022」で審査員特別賞を受賞し、さらに翌年の「ミスFLASH2023」では敗者復活から見事に第17代グランプリに輝く下剋上を果たしている。



（よろず～ニュース編集部）