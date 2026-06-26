Girls2、初の武道館公演で7周年祝福「長友選手にパワーをもらえた」
Girls2が26日、デビュー7周年記念日当日にグループ初となる東京・日本武道館公演『Girls2 7th Anniversary “Seven × Seven in Bloom -The Live-”』を開催した。
【ライブ写真たくさん】初の武道館公演を開催したGirls2 ゲストとのステージショットも
開演前には囲み取材に応じ、台風の接近による天候を気にしつつも、リーダーの鶴屋美咲は「やっぱり私たちは持ってるなと思いました。ラッキーだなと思いました。みなさんに今までの恩だったりとか、未来に向けた良いステージが作れたらなと思っています」と笑顔。台風が迫る中での開催について聞かれると、メンバーからは「ついてるよね！」「もってきちゃった！」「ほぼ雨女」と笑いが起こった。
この日はサッカー日本代表がFIFAワールドカップ北中米大会で決勝トーナメント進出を決めた日でもあり、小川桜花は、以前にFC東京の試合で長友佑都選手を間近で見て「すごくパワーをもらえた」と振り返った。「今回も日本代表として頑張っている姿を見て、私たちも同じようにファンのみなさんにパワーをお届けできたらなと思います。きょうも出場してびっくりしました。移動中だったんですけど、お家だったら『やったー！』って言いたかった」と笑顔を見せた。
デビュー当初から憧れと目標に掲げてきた日本武道館での初公演には、8000人のファンが集まった。ライブは「BLOOM! BLOOM! BLOOM!」でクール＆スタイリッシュに幕を開け、新曲から代表曲まで新旧織り交ぜた全33曲を披露。「花を咲かせる」をテーマに、花をモチーフにした衣装やLED演出なども展開し、7年間の歩みを詰め込んだ一夜限りのステージで会場を魅了した。
ライブにはサプライズゲストとして、ゴリエ、EXILE MAKIDAI、中務裕太（GENERATIONS）が出演。この日、サッカー日本代表戦が行われたことにちなみ、EXILE MAKIDAIとは「2010 FIFAワールドカップ」の日本代表応援ソングとして親しまれたEXILE「VICTORY」をカバー。ゴリエとは「▽桃色片想い▽ feat. Gorie」（▽＝ハート）を披露し、3人そろって「FIRE!!」にも参加して会場を熱狂させた。
7周年の節目に念願だった日本武道館公演を成功させたGirls2。勢いそのままに、今後の活動についても発表が続いた。
アンコール前には、山口が出演する映画『デス≠キル／ゲーム』（10月2日公開）のエンディング主題歌をGirls2が担当することが明らかになった。主題歌は9月4日に配信リリースされる「Nocturne」。山口は「とても光栄に思っています。作品の持つ緊張感や、予測できない展開の中にある登場人物たちの葛藤や想いを感じながら、楽曲にも世界観を込めました。映画を観終わったあとも、曲を聴くことで物語の余韻や感情が蘇るようなー曲になってくれたらうれしいです!!」とコメントを寄せた。
さらに、10月から全国ホールツアー『Girls2 LIVE TOUR 2026 -Seven Blooms Beyond-』を開催することも発表。10月4日の福岡国際会議場メインホールを皮切りに、愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール、大阪・NHK大阪ホールの3都市を巡る。
【ライブ写真たくさん】初の武道館公演を開催したGirls2 ゲストとのステージショットも
開演前には囲み取材に応じ、台風の接近による天候を気にしつつも、リーダーの鶴屋美咲は「やっぱり私たちは持ってるなと思いました。ラッキーだなと思いました。みなさんに今までの恩だったりとか、未来に向けた良いステージが作れたらなと思っています」と笑顔。台風が迫る中での開催について聞かれると、メンバーからは「ついてるよね！」「もってきちゃった！」「ほぼ雨女」と笑いが起こった。
デビュー当初から憧れと目標に掲げてきた日本武道館での初公演には、8000人のファンが集まった。ライブは「BLOOM! BLOOM! BLOOM!」でクール＆スタイリッシュに幕を開け、新曲から代表曲まで新旧織り交ぜた全33曲を披露。「花を咲かせる」をテーマに、花をモチーフにした衣装やLED演出なども展開し、7年間の歩みを詰め込んだ一夜限りのステージで会場を魅了した。
ライブにはサプライズゲストとして、ゴリエ、EXILE MAKIDAI、中務裕太（GENERATIONS）が出演。この日、サッカー日本代表戦が行われたことにちなみ、EXILE MAKIDAIとは「2010 FIFAワールドカップ」の日本代表応援ソングとして親しまれたEXILE「VICTORY」をカバー。ゴリエとは「▽桃色片想い▽ feat. Gorie」（▽＝ハート）を披露し、3人そろって「FIRE!!」にも参加して会場を熱狂させた。
7周年の節目に念願だった日本武道館公演を成功させたGirls2。勢いそのままに、今後の活動についても発表が続いた。
アンコール前には、山口が出演する映画『デス≠キル／ゲーム』（10月2日公開）のエンディング主題歌をGirls2が担当することが明らかになった。主題歌は9月4日に配信リリースされる「Nocturne」。山口は「とても光栄に思っています。作品の持つ緊張感や、予測できない展開の中にある登場人物たちの葛藤や想いを感じながら、楽曲にも世界観を込めました。映画を観終わったあとも、曲を聴くことで物語の余韻や感情が蘇るようなー曲になってくれたらうれしいです!!」とコメントを寄せた。
さらに、10月から全国ホールツアー『Girls2 LIVE TOUR 2026 -Seven Blooms Beyond-』を開催することも発表。10月4日の福岡国際会議場メインホールを皮切りに、愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール、大阪・NHK大阪ホールの3都市を巡る。