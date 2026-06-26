「西武４−３日本ハム」（２６日、ベルーナードーム）

西武がサヨナラ勝ちで連敗を３で止めた。同点の九回先頭のカナリオが上原から左翼へ人生初のサヨナラ本塁打。この試合４安打目で試合を決めた。

ヒーローインタビューでは「しっかりと落ち着いて打席に入ることができた。ファンの前で打ててうれしく思います」と話した。

終盤までは苦しい展開だった。打線は０−１の三回にカナリオの中前適時打で同点とした。１−２の六回にはネビンが三塁線を破る二塁打を放ったが、桑原が遊飛、岸が空振り三振で走者を進められず、渡部も空振り三振に倒れた。

１−３の七回も先頭の古賀が四球を選んだが、石井が遊ゴロ併殺。嫌な流れで２死を奪われたが、カナリオ、滝沢の連打を放つと、長谷川が１打席２度の自打球を当てながら四球を選んで満塁。長谷川に代走が送られた後、ネビンが左前へ同点２点適時打を放った。

先発・高橋光成投手は一発に泣いた。この試合まで防御率１・２３でリーグトップに立っていた右腕は、同じくリーグ最多８勝を挙げていた伊藤大海投手と投げ合いとなった。

初回２死はレイエスに先制の右越えソロを被弾。同点の五回には吉田に左越えに勝ち越しソロを浴びた。この試合まで８０回１／３で３被弾しかしていなかったが、初の１試合複数被弾となった。結局６回６安打２失点で降板したが、黒星は免れた。