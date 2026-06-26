7人組ガールズグループGirls²（ガールズガールズ）が26日、グループ初の日本武道館公演「Girls² 7th Anniversary “Seven × Seven in Bloom −The Live−”」を開催した。

デビュー7周年記念日に、念願の武道館公演が実現した。リーダー鶴屋美咲（23）は「やっぱり私たちは持っている」と話し、小川桜花（22）は「アーティストをやっていると立たないといけない場所で、登竜門だと思っている。事務所の先輩方も皆さん立っていらっしゃって、私たちも同じように立ちたかった。時間はかかったけど、夢がかなって」と喜んだ。

ステージでは最新アルバムのリード曲「BLOOM！ BLOOM！ BLOOM！」や「Melty Love」「チュワパネ！」など全33曲を披露。7年間で培った振り幅の広いパフォーマンスや華麗な歌声とダンスで、8000人のファンを魅了した。台風が接近し、会場周辺の天気は荒れ模様だったが、鶴屋は「台風も私たちらしい。雨があるから花が咲く」とステージに大輪の花を咲かせた。

この日は「ハート桃色片思いハート」でコラボしたGorieや、EXILE MAKIDAI（50）、GENERATIONS中務裕太（33）がサプライズ登場し、ともにパフォーマンスしながら祝福を受けた。鶴屋は「夢のようなステージに私たち7人を立たせてくれてありがとう！ 私たちはもっと広いステージに皆さんを連れて行きたい」と新たな目標を掲げた。武道館を通過点に、さらに大きなステージへ突き進む。【野見山拓樹】