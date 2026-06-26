「名探偵コナン」の映画で好きな作品ランキング！ 2位『名探偵コナン 黒鉄の魚影』を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、名探偵コナンに関するアンケートを実施しました。その中から、「名探偵コナン」の映画で好きな作品ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「灰原哀が宮野志保だったころのエピソードが多々描かれたり、コロコロ変わる表情を見るのがとても興味深かったから。また、灰原が新一に対して想いを寄せているような部分も描かれ、そこもとても興味をそそられたから」（30代女性／東京都）、「黒の組織が大きく関わるストーリーで緊張感があり、アクションや推理のバランスも良かったからです。灰原哀の活躍も印象的でした」（30代男性／沖縄県）、「灰原推しとしてはやはり、メイン作をおすめします」（20代女性／佐賀県）といったコメントがありました。
回答者からは、「仮想現実の世界を舞台にしたストーリーが面白く、何度見ても楽しめる作品だからです。仲間と協力しながら困難に立ち向かう姿や、最後までハラハラする展開が印象に残っています」（30代女性／鹿児島県）、「最初に興味を持った作品、ただのアニメではなかった」（50代女性／静岡県）、「仮想空間を舞台にしたストーリーが印象的で、推理だけでなくハラハラする展開も楽しめたからです。登場人物たちの活躍や仲間との絆も描かれていて、何度見ても面白い作品だと思います」（40代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：『名探偵コナン 黒鉄の魚影』（2023年）／48票2023年に公開され、劇場版シリーズ初の興行収入100億円を突破した超大ヒット作品です。東京・八丈島近海に建設された海洋施設「パシフィック・ブイ」を舞台に、とある新技術を巡って江戸川コナンや灰原哀、そして宿敵である「黒の組織」が全面衝突。インターポールも絡むダイナミックな世界観と息をのむ海洋サスペンス、そして灰原を救うための熱いドラマが多くのファンの心をつかみました。
1位：『名探偵コナン ベイカー街の亡霊』（2002年）／53票2002年に公開された劇場版第6作目で、今なお根強い人気を誇る傑作です。19世紀末のロンドンを舞台にした仮想体感ゲーム機「コクーン」の発表会に参加したコナンたちが、人工知能「ノアズ・アーク」との命を懸けたゲームに挑みます。シャーロック・ホームズの世界観と、実在した殺人鬼「切り裂きジャック」を追うサスペンスが融合し、AIや世襲制限といった社会風刺も織り交ぜられた深みのあるストーリーが魅力です。
回答者からは、「仮想現実の世界を舞台にしたストーリーが面白く、何度見ても楽しめる作品だからです。仲間と協力しながら困難に立ち向かう姿や、最後までハラハラする展開が印象に残っています」（30代女性／鹿児島県）、「最初に興味を持った作品、ただのアニメではなかった」（50代女性／静岡県）、「仮想空間を舞台にしたストーリーが印象的で、推理だけでなくハラハラする展開も楽しめたからです。登場人物たちの活躍や仲間との絆も描かれていて、何度見ても面白い作品だと思います」（40代女性／愛知県）といったコメントがありました。
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(文:坂上 恵)