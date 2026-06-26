「ランクル乗りこなす奥様カッコ良」かまいたち山内、“基本助手席”と明かす「後ろに小さい山内氏寝とる」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは6月25日、自身のInstagramを更新。「私は基本助手席」と明かし、次男の寝顔を公開しました。
【写真】「寝姿も山内さん」な次男
コメントでは「後ろに小さい山内氏寝とる」「後ろにそっくりなお子さん かわいすぎます！」「爆睡してる次男くんがリトル山内さんすぎて尊い」「ミニ山内可愛いすぎる」「寝姿も山内さん 瓜二つ可愛すぎます！」「都心で黄色ランクル乗りこなす奥様カッコ良」「運転してくれる奥さんカッコイイ、、！」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】「寝姿も山内さん」な次男
「この家族 てぇてぇ」山内さんは「台風が来るので食料の買い出しへ 嫁が買い物してる間にひたすら駐車場で待機 助手席で待機 次男は爆睡 助手席で待つ男 そう、私は基本助手席 ありがとう、奥様」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目が、車の助手席から撮影したセルフィーです。カラフルなTシャツ姿で、カメラを真顔で見つめています。後部座席で眠る次男の姿も写り込んでいます。
家族ショットも公開20日には「先日マザー牧場に行ってきた」とつづり、家族ショットを公開していた山内さん。「この家族写真撮ってるのをヘラヘラ笑いながら勝手に撮影してどっか行った女子2人組がいましたが、写真消しといてね ダメだよ、当たり前だけど」と注意もしています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)