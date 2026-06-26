金田喜稔がスウェーデン戦を斬る！「彩艶の安定感は落ち着きをもたらしていた。終盤には勝点１を死守するビッグプレー」【Ｗ杯】
［北中米ワールドカップGS最終節］日本 １−１ スウェーデン／６月25日／ダラス・スタジアム
北中米ワールドカップのグループステージ最終節。日本代表は、ダラス・スタジアムでスウェーデン代表と対戦し、１−１で引き分けた。
グループステージは１勝２分けの無敗。勝点５を獲得して２位で決勝トーナメントに進出できたのは、素晴らしい結果だと思う。選手を入れ替えながら戦い、体力の消耗を抑えられたのも大きい。特にスウェーデン戦では、それまでフル稼働だった佐野海舟を休ませられたのは、次戦に向けての好材料だ。
試合序盤の日本とスウェーデンは、互いに勝利を目ざしているけど、守備をしっかり固めてリスクを冒さなかった。両チームとも勝利以上に「負けてはいけない」という意識が強かったはず。バランスを崩してまで攻撃に出るよりも、相手の隙を窺う。そんな膠着した時間が続いたように思った。
戦術的にも、日本とスウェーデンはよく似ていた。日本は基本的に３−４−３、スウェーデンもヴィクトル・ヨケレスを頂点に３−４−３のシステムを採用していた。そのため、ミラーゲームで１対１の局面が多くなり、互いに潰し合う展開になりがちだった。
そんなゲームで、先手を取ったのは日本だった。56分に前田が先制点を挙げた。この得点は、前線の３人の連係が生んだ素晴らしい形から生まれた。
起点となった上田のポストプレー、堂安の鋭い縦パス、そして裏へ抜ける前田のタイミングとスピード。３人の特長が見事に連鎖して、相手の守備を崩し切った。
それにしても、前線の選手たちの守備への貢献は際立っていたね。前田や堂安がプレスバックしてボールを奪うシーンが何度も見られた。彼らが敵の背後からプレッシャーを掛け続けることで、中盤や最終ラインの選手は非常に守りやすくなる。こうした献身性は他の選手にも当てはまるし、それが今の日本の揺るぎない強さだと思う。
日本は先制したけど、リードも束の間だった。62分、アントニー・エランガにカットインから狙いすましたシュートを決められ、同点に追いつかれてしまった。
この失点は、２−２で引き分けた初戦のオランダ戦で、クリセンシオ・サマービルに決められたゴールと非常によく似ていた。同じような形で失点しているのは、明確な課題として捉えなければならない。
では、どうすれば防げたのか。ポイントは、相手がカットインしてシュートを打つコースを、いかに遮断できるかだ。２つの失点シーンを振り返ると、そのエリアをカバーすべきだったのは、ダブルボランチの一角の鎌田だったのではないだろうか。
もちろん、鎌田１人の責任ではない。でも、ボランチの選手が相手のシュートコースに対して、一歩二歩、踏み込み、視野に入るだけでも相手はシュートを打ちにくくなる。もう一度、ボールを持ち直す必要があれば、それだけで攻撃のテンポは遅れ、失点のリスクは格段に下がる。
エランガのシュートは強烈で、さすがの鈴木彩艶も止められなかった。ただ、試合を通して、彩艶のパフォーマンスは素晴らしかった。開始早々のピンチを凌いだ好セーブや数々の見事なシュートストップなど、彼の安定感はチームに落ち着きをもたらしていた。試合終盤には、アレクサンデル・イサクの決定的なヘディングシュートを防いだのは、日本の勝点１を死守するビッグプレーだった。
攻撃面でも、効いていたよね。前線の上田や前田へ正確なロングフィード。彼のキックは、有効な武器になると思う。キーパーへのバックパスが、逃げの一手ではなく、一気にチャンスを作り出す攻撃の第一歩になる。この形をワールドカップの舞台で見せられたのは、チームにとって大きな自信になるはずだ。選手たちも「彩艶のキック１本でシュートまで行ける」という共通認識を持てただろうね。
北中米ワールドカップのグループステージ最終節。日本代表は、ダラス・スタジアムでスウェーデン代表と対戦し、１−１で引き分けた。
グループステージは１勝２分けの無敗。勝点５を獲得して２位で決勝トーナメントに進出できたのは、素晴らしい結果だと思う。選手を入れ替えながら戦い、体力の消耗を抑えられたのも大きい。特にスウェーデン戦では、それまでフル稼働だった佐野海舟を休ませられたのは、次戦に向けての好材料だ。
戦術的にも、日本とスウェーデンはよく似ていた。日本は基本的に３−４−３、スウェーデンもヴィクトル・ヨケレスを頂点に３−４−３のシステムを採用していた。そのため、ミラーゲームで１対１の局面が多くなり、互いに潰し合う展開になりがちだった。
そんなゲームで、先手を取ったのは日本だった。56分に前田が先制点を挙げた。この得点は、前線の３人の連係が生んだ素晴らしい形から生まれた。
起点となった上田のポストプレー、堂安の鋭い縦パス、そして裏へ抜ける前田のタイミングとスピード。３人の特長が見事に連鎖して、相手の守備を崩し切った。
それにしても、前線の選手たちの守備への貢献は際立っていたね。前田や堂安がプレスバックしてボールを奪うシーンが何度も見られた。彼らが敵の背後からプレッシャーを掛け続けることで、中盤や最終ラインの選手は非常に守りやすくなる。こうした献身性は他の選手にも当てはまるし、それが今の日本の揺るぎない強さだと思う。
日本は先制したけど、リードも束の間だった。62分、アントニー・エランガにカットインから狙いすましたシュートを決められ、同点に追いつかれてしまった。
この失点は、２−２で引き分けた初戦のオランダ戦で、クリセンシオ・サマービルに決められたゴールと非常によく似ていた。同じような形で失点しているのは、明確な課題として捉えなければならない。
では、どうすれば防げたのか。ポイントは、相手がカットインしてシュートを打つコースを、いかに遮断できるかだ。２つの失点シーンを振り返ると、そのエリアをカバーすべきだったのは、ダブルボランチの一角の鎌田だったのではないだろうか。
もちろん、鎌田１人の責任ではない。でも、ボランチの選手が相手のシュートコースに対して、一歩二歩、踏み込み、視野に入るだけでも相手はシュートを打ちにくくなる。もう一度、ボールを持ち直す必要があれば、それだけで攻撃のテンポは遅れ、失点のリスクは格段に下がる。
エランガのシュートは強烈で、さすがの鈴木彩艶も止められなかった。ただ、試合を通して、彩艶のパフォーマンスは素晴らしかった。開始早々のピンチを凌いだ好セーブや数々の見事なシュートストップなど、彼の安定感はチームに落ち着きをもたらしていた。試合終盤には、アレクサンデル・イサクの決定的なヘディングシュートを防いだのは、日本の勝点１を死守するビッグプレーだった。
攻撃面でも、効いていたよね。前線の上田や前田へ正確なロングフィード。彼のキックは、有効な武器になると思う。キーパーへのバックパスが、逃げの一手ではなく、一気にチャンスを作り出す攻撃の第一歩になる。この形をワールドカップの舞台で見せられたのは、チームにとって大きな自信になるはずだ。選手たちも「彩艶のキック１本でシュートまで行ける」という共通認識を持てただろうね。