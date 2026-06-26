「一部上場から転職5回、国立大卒の看板は通用しない」GS勤務34歳が嘆く“高学歴貧困”のリアル
順調に社会人生活を始めたはずが、会社の倒産やリストラで人生の歯車が狂い出す。そこには、国立大学卒という肩書きすら通用しない労働市場の非情な現実があった……。
増田明利氏の著書『限界労働者 格差社会にあえぐ22人の生活』は、格差社会の底辺であえぎながらも懸命に生きる労働者たちの“生の声”を集めたノンフィクションである。今回は本書から一部を抜粋し、34歳で5回の転職を経験し、現在はガソリンスタンドで働く男性の事例から、一度レールを外れると再起が難しい日本社会の構造的問題に迫る。【前後編の前編】
【画像】34歳ガソリンスタンド勤務の家計簿
最終学歴……2013年大学卒
出身地……神奈川県相模原市
現住所……東京都荒川区
居住形態……賃貸アパート、家賃5万7000円
職業……ガソリンスタンド従業員
収入……月収約29万円
家庭状況……独身
最近の大きな出費……冷蔵庫の買い替え 6万7800円
「今の仕事は気楽です、あまり頭を使う仕事ではないから」
早川さんは2カ月前からガソリンスタンドのサービスマンとして働いているが、この仕事は大学卒業以来6カ所目の職場、転職経験は5回になるという。「自分でもこんなにフラフラするとは思っていませんでしたけどね」
営業マンとして自社開発物件のセールスに従事していた早川さんだが、運命の歯車が狂い始めたのは2017年の年初頃から。供給過多から販売不振に陥り、暗転することになる。自己破産や民事再生法申請まで悪化したわけではないが、事業の再構築という名目で人減らしが実施されたのだ。
表向きは希望退職者の募集ということだったが、実情は半ば指名解雇に近いもの。「営業部門は販売実績の低い者が狙われました。残念ながらわたしは足切りの対象になってしまって」
残ってもいいことはない。君のように若くて国立大学出身の人材なら引く手あまただろ。こんなことを言われ、自発的に退職してほしいと懇願されたそうだ。
「非上場だけど業界内では知名度のある開発販売会社が倒産するとか、同業他社に救済合併されるということも起きたので、退職金の割増しがあるうちに辞めた方が得策だと思ったんです」
このときの再就職はスンナリだった。人材紹介会社経由で2カ月もしないで運送会社に採用され、リスタートすることができた。
仕切り直しで仕事に励んでいたが、2020年の年初に新型コロナが発生。またも雲行きが怪しくなる。経済活動が停滞すればあらゆる物が動かなくなる。会社の売上や利益が急激に悪化、大幅なリストラが実施されたのだ。
「当時は29歳で独身、実家暮らしだったから中高年の妻帯者より身軽ということで、退職してくれないかというわけです。業績が回復したら呼び戻すと言っていたけど」
ところがここも勤めて2年後の23年暮れに閉店することになる。早川さんは他の店舗に配置替えになると思っていたが、会社から言われたのは解雇。どこも人は足りているので異動できるところはないということだった。
「どこの会社も自分から辞めたとか、不祥事を起こして首を切られたわけではないんです。ついていないというか、本当に貧乏神に取り憑かれたみたいですね」
3社目を退職したあとは、当然のように派遣などの非正規労働に流れていくことになる。「人材紹介会社やハローワークにも通ったけど、事情はどうであれ短期間に転職を繰り返すのは印象が悪いんです。世の中ってそういうもんです」
派遣で働いたのは大手保険会社のコールセンター。自動車保険の更新通知や事故受付などを担当していたが、3カ月で雇い止めに。次に携帯電話販売店に販売員として派遣されたがやはり半年で派遣打ち切りの憂き目に。
「派遣は職歴にカウントされないのでしょうが、大学を卒業して12年ほどの間に5回も仕事が替わっている。自分でも驚いちゃいますね」
この他に数日の短期派遣や期間限定のアルバイトなども含めると、これまでにやった仕事は十指では足りない。
待遇的にはどうかというと、正社員なのに賃金は日給制。8時間労働で日給1万1200円なので時間単価は1400円だ。
スタンドの営業時間は8時から20時までだが、勤務時間は7時30分から20時30分までの間で交替制の8時間勤務。正社員は早川さんと所長だけで、あとは4時間勤務のアルバイトが6人という布陣。勤務体系は5勤1休のローテーションなので、月の出勤日数は25日前後になる。
「ブラック度は結構高い。時間外労働の未払いがあるんです」アルバイトが急に休んだとか所長が早退したというときは3時間、4時間の早出や残業があるが、大半は削られる。
「時間外労働は毎月30時間近くあるけど、超過勤務手当として支給されるのは10時間が上限だと言われました。明らかに違法行為ですよね」
月収は28〜29万円、手取りで24万円ほどあるが、賞与は半期で15万円なので年収にすると370万円ぐらい。極端に低くはないが、国立大学卒という高学歴に見合ったものとは言い難い。
「こんなこと言っても無意味だけど、学生時代に戻って就職活動をやり直したい。そしたら安定した公務員やインフラ関連、公共交通関係に進めるようにする」
著者：増田 明利（ルポライター）
1961年生まれ。1980年都立中野工業高校卒。ルポライターとして取材活動を続けながら、現在は不動産管理会社に勤務。2003年よりホームレス支援者、NPO関係者との交流を持ち、長引く不況の現実や深刻な格差社会の現状を知り、声なき彼らの代弁者たらんと取材活動を行う。著書に『今日、ホームレスになった』『今日、派遣をクビになった』『今日から日雇い労働者になった』『今日、会社が倒産した』『本当にヤバイ就職活動』『今日からワーキングプアになった』『貧困のハローワーク』『今日、借金を背負った』『お金がありません』（いずれも彩図社）、『不況!! 東京路上サバイバル─ホームレス、28人の履歴書』（恒友出版）、『仕事がない!―求職中36人の叫び』（平凡社）、『ホープレス労働─働く人のホンネ』（労働開発研究会）がある。
(文:増田 明利（ルポライター）)
増田明利氏の著書『限界労働者 格差社会にあえぐ22人の生活』は、格差社会の底辺であえぎながらも懸命に生きる労働者たちの“生の声”を集めたノンフィクションである。今回は本書から一部を抜粋し、34歳で5回の転職を経験し、現在はガソリンスタンドで働く男性の事例から、一度レールを外れると再起が難しい日本社会の構造的問題に迫る。【前後編の前編】
取材者プロフィール早川昇介（34歳・仮名）
最終学歴……2013年大学卒
出身地……神奈川県相模原市
現住所……東京都荒川区
居住形態……賃貸アパート、家賃5万7000円
職業……ガソリンスタンド従業員
収入……月収約29万円
家庭状況……独身
最近の大きな出費……冷蔵庫の買い替え 6万7800円
「今の仕事は気楽です、あまり頭を使う仕事ではないから」
早川さんは2カ月前からガソリンスタンドのサービスマンとして働いているが、この仕事は大学卒業以来6カ所目の職場、転職経験は5回になるという。「自分でもこんなにフラフラするとは思っていませんでしたけどね」
一部上場企業からの転落2013年に旧二期校の国立大学を卒業した早川さんの最初の職場は、東証一部上場のマンション開発・販売会社。自分でも順調な社会人スタートが切れたと満足していた。
営業マンとして自社開発物件のセールスに従事していた早川さんだが、運命の歯車が狂い始めたのは2017年の年初頃から。供給過多から販売不振に陥り、暗転することになる。自己破産や民事再生法申請まで悪化したわけではないが、事業の再構築という名目で人減らしが実施されたのだ。
表向きは希望退職者の募集ということだったが、実情は半ば指名解雇に近いもの。「営業部門は販売実績の低い者が狙われました。残念ながらわたしは足切りの対象になってしまって」
残ってもいいことはない。君のように若くて国立大学出身の人材なら引く手あまただろ。こんなことを言われ、自発的に退職してほしいと懇願されたそうだ。
「非上場だけど業界内では知名度のある開発販売会社が倒産するとか、同業他社に救済合併されるということも起きたので、退職金の割増しがあるうちに辞めた方が得策だと思ったんです」
このときの再就職はスンナリだった。人材紹介会社経由で2カ月もしないで運送会社に採用され、リスタートすることができた。
仕切り直しで仕事に励んでいたが、2020年の年初に新型コロナが発生。またも雲行きが怪しくなる。経済活動が停滞すればあらゆる物が動かなくなる。会社の売上や利益が急激に悪化、大幅なリストラが実施されたのだ。
「当時は29歳で独身、実家暮らしだったから中高年の妻帯者より身軽ということで、退職してくれないかというわけです。業績が回復したら呼び戻すと言っていたけど」
国立大卒の看板が消えた日2021年の年末でこの会社を辞めたあとは地域型の食品・雑貨スーパーに再々就職したが、もう国立大学卒の看板は通用しなかった。本部の事務管理部門ではなく店舗要員で、下町の店舗に配属されて品出し、総菜作り、レジ打ちなどをやっていた。
ところがここも勤めて2年後の23年暮れに閉店することになる。早川さんは他の店舗に配置替えになると思っていたが、会社から言われたのは解雇。どこも人は足りているので異動できるところはないということだった。
「どこの会社も自分から辞めたとか、不祥事を起こして首を切られたわけではないんです。ついていないというか、本当に貧乏神に取り憑かれたみたいですね」
3社目を退職したあとは、当然のように派遣などの非正規労働に流れていくことになる。「人材紹介会社やハローワークにも通ったけど、事情はどうであれ短期間に転職を繰り返すのは印象が悪いんです。世の中ってそういうもんです」
派遣で働いたのは大手保険会社のコールセンター。自動車保険の更新通知や事故受付などを担当していたが、3カ月で雇い止めに。次に携帯電話販売店に販売員として派遣されたがやはり半年で派遣打ち切りの憂き目に。
「派遣は職歴にカウントされないのでしょうが、大学を卒業して12年ほどの間に5回も仕事が替わっている。自分でも驚いちゃいますね」
この他に数日の短期派遣や期間限定のアルバイトなども含めると、これまでにやった仕事は十指では足りない。
残業代未払いが横行する現場現在の仕事はハローワークの斡旋によるものだが、詳しい職務経歴書は不要、面接も30分程度であっさり採用された。「会社の人には、賢いんだから危険物取扱責任者の資格を取れと言われましたけどね」
待遇的にはどうかというと、正社員なのに賃金は日給制。8時間労働で日給1万1200円なので時間単価は1400円だ。
スタンドの営業時間は8時から20時までだが、勤務時間は7時30分から20時30分までの間で交替制の8時間勤務。正社員は早川さんと所長だけで、あとは4時間勤務のアルバイトが6人という布陣。勤務体系は5勤1休のローテーションなので、月の出勤日数は25日前後になる。
「ブラック度は結構高い。時間外労働の未払いがあるんです」アルバイトが急に休んだとか所長が早退したというときは3時間、4時間の早出や残業があるが、大半は削られる。
「時間外労働は毎月30時間近くあるけど、超過勤務手当として支給されるのは10時間が上限だと言われました。明らかに違法行為ですよね」
月収は28〜29万円、手取りで24万円ほどあるが、賞与は半期で15万円なので年収にすると370万円ぐらい。極端に低くはないが、国立大学卒という高学歴に見合ったものとは言い難い。
「こんなこと言っても無意味だけど、学生時代に戻って就職活動をやり直したい。そしたら安定した公務員やインフラ関連、公共交通関係に進めるようにする」
著者：増田 明利（ルポライター）
1961年生まれ。1980年都立中野工業高校卒。ルポライターとして取材活動を続けながら、現在は不動産管理会社に勤務。2003年よりホームレス支援者、NPO関係者との交流を持ち、長引く不況の現実や深刻な格差社会の現状を知り、声なき彼らの代弁者たらんと取材活動を行う。著書に『今日、ホームレスになった』『今日、派遣をクビになった』『今日から日雇い労働者になった』『今日、会社が倒産した』『本当にヤバイ就職活動』『今日からワーキングプアになった』『貧困のハローワーク』『今日、借金を背負った』『お金がありません』（いずれも彩図社）、『不況!! 東京路上サバイバル─ホームレス、28人の履歴書』（恒友出版）、『仕事がない!―求職中36人の叫び』（平凡社）、『ホープレス労働─働く人のホンネ』（労働開発研究会）がある。
(文:増田 明利（ルポライター）)