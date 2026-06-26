「韓国引っ越し記念」MIYAVI、妻との美男美女ショット公開！ 「素敵過ぎて涙が」「なんて美しい」
アーティストのMIYAVIさんは6月25日、自身のInstagramを更新。妻で歌手のmelody.さんとの記念写真を公開しました。
【写真】MIYAVI＆melody.の記念写真
コメントでは「本当に本当に本当に綺麗」「世界一お似合いのご夫婦です お二人の愛が伝わります」「映画の表紙かなと一瞬思いました」「素敵過ぎて涙が出ちゃいました」「なんて美しい」など、絶賛の声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】MIYAVI＆melody.の記念写真
美しい記念写真MIYAVIさんは「韓国引っ越し記念（?）ということで こちらで出会った友人たちとのご縁と協力のおかげで、素晴らしいクリエイティブチーム、そして最高のロケーションで撮影していただきました」とつづり、5枚の記念写真を公開しました。全て違うフォーマルウエアを着用していますが、5枚目の写真が特に印象的。シックな色合いのハンボック（韓国の伝統衣装）をまとい、気品にあふれた1枚です。MIYAVIさんは「人生で初めてハンボックを着ました」と、明かしています。
妻もInstagram更新26日には、melody.さんも自身のInstagramを更新。MIYAVIさんが公開した写真とは異なるカットを含む記念写真を披露しました。ファンからは「憧れのお二人です！！なんて素敵なんでしょう」「美しくて、何度も見てしまいます」「素晴らしいご夫婦です」などの声が集まりました。
(文:五六七 八千代)