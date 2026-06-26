「西武４−３日本ハム」（２６日、ベルーナードーム）

日本ハムがサヨナラ負けで連勝が２でストップした。同点の九回に３番手・上原がカナリオにサヨナラ本塁打を浴びた。

打線は一発攻勢で優位に試合を進めていた。西武先発・高橋光成に対して、初回はレイエスが右翼スタンドへ先制１８号ソロ。これで１７試合連続安打、３試合連続本塁打で６月９本目と絶好調だ。「チームをプレーオフに連れていくために、すごく気合が入っている状態なんだ。今、野球人生で１番集中できているので１本でも多く打って、勝利に貢献するだけさ」とコメントした。

１−１の五回は、吉田賢吾が左翼席へ勝ち越し２号ソロを放った。吉田は七回も中村から左翼席へ２打席連発となる３号ソロ。プロ４年目で通算５本塁打だった右打者が、初の１試合複数本塁打を記録した。これでリーグ断トツのチーム９１塁打となった。

この試合までリーグ最多８勝の先発・伊藤大海投手は、同じくリーグトップ防御率１・２３の高橋との投げ合いとなった。

２点リードして迎えた七回、先頭に四球を与えたが、次打者・石井を併殺に仕留めて２死とした。しかし、ここからカナリオ、滝沢の連打と長谷川への四球で満塁とされ、ネビンに同点２点二塁打を浴びた。同点に追いつかれて降板し、７回９安打３失点で９勝目を逃した。