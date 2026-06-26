日本代表が決勝Ｔ１回戦で対戦するブラジル代表は、１次ＬのＣ組で２勝１分けの勝ち点７とし、首位突破を決めた。チームを率いるのは、イタリア人のカルロ・アンチェロッティ監督（６７）。欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）を５度、クラブＷ杯を３度制した世界的名将を中心に、今大会３試合４得点のＦＷビニシウス（２５）＝Ｒマドリード＝らが活躍中。ブラジルを拠点に取材活動を続ける沢田啓明通信員が、カナリア軍団の現状を「見た」。

ブラジルは０２年の史上５度目の制覇以降、Ｗ杯で５大会にわたって優勝から遠ざかっているが、個人能力の高さは変わらず世界トップレベル。ビニシウスら欧州トップクラブで主力を張る選手が目白押しだ。

守備に大きな弱点があり、Ｗ杯南米予選では終盤まで苦戦した。しかし、昨年５月に「守備の国」イタリアからやってきた名将アンチェロッティが、独り善がりなプレーが多かったアタッカーたちに守備の意識を植え付け、攻守のバランスを劇的に向上させた。

監督就任からまだ１年余りとあって、攻守両面での連係不足とチームとしての完成度が低いことが課題だったが、１次Ｌでモロッコに苦戦しながらも引き分け、ハイチとスコットランドにはいずれも３―０で快勝して首位で突破。「チームとしてプレーできるようになった」と名将は手応えを感じている。

基本布陣は守備時４―２―３―１で、攻撃時は４―２―４。守備の軸は最終ラインのマルキーニョスとボランチのカゼミロの両ベテランで、ＭＦパケタが創造性を発揮し、右はラフィーニャ、左はビニシウスの両ウィングがスピードとパワーでサイドを切り裂く。

エースは、２４年の世界最優秀選手のビニシウス。監督から、サイドに張るだけでなくゴールから近い場所へ入り込んでストライカーの役割を果たすことを求められ、１次Ｌで３試合連続の４得点と絶好調。ＦＷクニャは前後左右に流れて攻撃の組み立てにも参加するタイプで、３得点。趣味がサーフィンで、ゴール後に喜々として「波乗りポーズ」を披露して自分とチームを波に乗せている。

「神様」ペレの７７得点を上回るセレソン史上最多の７９得点を記録しているネイマールは３４歳。近年、度重なる故障に苦しみ、５月中旬にも右ふくらはぎを痛めていてリハビリを続けていたが、１次Ｌ最終第３戦のスコットランド戦で後半に途中出場した。スピードと運動量は全盛期に及ばないが、テクニックと創造性は健在。過去５度の対戦で９ゴールの“日本キラー”で、「勝負どころでの一撃」が期待されている。

ただし、チーム全体としてはまだピークに達していない。ベテランＤＦはスピード不足が指摘されており、日本がスピードと素早いパス交換でサイドを突破してチャンスを作ることができれば、勝機はありそうだ。

日本については、昨年１０月の強化試合で対戦１４試合目にして初めて敗れたことでもあり、ブラジルメディアは「選手全員が攻撃にも守備にも参加し、９０分間、走り続ける驚異のチーム」「組織力と団結力はおそらく世界一」「日本サッカー史上、間違いなく最高のチーム」と強く警戒する。しかし、「三笘薫、南野拓実、遠藤航ら主力を故障で欠き、頼みの久保建英もベストの状態ではないはず」と指摘。「決して楽な試合にはならないだろうが、日本のカウンターとサイド攻撃を封じ、ビニシウス、クニャらが持ち味を発揮すれば勝てる」と踏んでいる。

◆カルロ・アンチェロッティ １９５９年６月１０日、イタリア生まれ。６７歳。現役時代は同国代表ＭＦで、９０年イタリアＷ杯３位。引退後の９５年、同国２部レッジアーナ監督に就任し１部昇格。その後、ＡＣミラン（イタリア）、チェルシー（イングランド）、パリＳＧ（フランス）、バイエルン（ドイツ）を率いてリーグ優勝。Ｒマドリード（スペイン）を指揮した２１―２２年、監督で史上初の５大リーグＶを達成した。欧州ＣＬ優勝５度、クラブＷ杯優勝３度。２５年５月、外国人で初のブラジル代表監督に就任。