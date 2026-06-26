ガーリー好きさんにピッタリ♡ みんなの視線を引き寄せる【リボンデニム】3選

夏らしい抜け感を求めてデニムに手をのばす、そんな女のコも多いはず。今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、みんなの視線を引き寄せる「リボンデニム」のコーデ＆アイテムをご紹介します。この夏の“可愛い”を更新するヒントをぜひチェックしてね♡

ガーリー主義なわたしのデニムって？

ヘルシーさがウリのデニムだけど、可愛さだって譲れない♡ そんなガーリーさんにぴったりな甘〜いデザインを見つけてきました。

りぼんやレース、ビジューでヘルシーと甘さどちらも手に入れて。