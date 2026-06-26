ガーリー好きさんにピッタリ♡ みんなの視線を引き寄せる【リボンデニム】3選

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夏らしい抜け感を求めてデニムに手をのばす、そんな女のコも多いはず。今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、みんなの視線を引き寄せる「リボンデニム」のコーデ＆アイテムをご紹介します。この夏の“可愛い”を更新するヒントをぜひチェックしてね♡

ガーリー主義なわたしのデニムって？

ヘルシーさがウリのデニムだけど、可愛さだって譲れない♡ そんなガーリーさんにぴったりな甘〜いデザインを見つけてきました。

りぼんやレース、ビジューでヘルシーと甘さどちらも手に入れて。

まずは【大好きおりぼん】

主役級に大きなりぼんから、さりげないワンポイントまで。みんなの視線を引き寄せる存在感こそりぼんの魅力。デニムに添えればカジュアルななかに愛らしさが宿ります。

Cordinate お尻の上の大きなりぼんで後ろ姿も、はい、可愛い♡

他にはない大胆なりぼんが、後ろ姿にまで視線を集めるポイントに。おろそかになりがちなバックスタイルも、これ1枚でぐっと印象的な仕上がりに。

ブルーバックリボンデニムパンツ 17,380円／starry（lilLilly TOKYO）ホールターネックトップス 9,900円／Darich（YSM）グレーボーダーハット 10,890円／CA4LA

Item 【Darich】ボウタイデニムトップス

さわやかさに加え、お上品なオーラもまとえるのがホワイトデニムのイイトコロ♡

ボウタイデニムトップス 12,100円／Darich（YSM）

Item 【one after another NICE CLAUP】サイドリボンデニムパンツ

Kなムード満載なウオッシャブルなライトデニム。

サイドリボンデニムパンツ 8,800円／ワンアフターアナザー ナイスクラップ

撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、 林真奈（静物）スタイリング／八木下綾 ヘア＆メイク／アサダマユコ モデル／櫻井優衣（本誌専属）撮影協力／ EASE

Ray編集部 副編集長 小田和希子

櫻井優衣

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