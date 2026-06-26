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気象台は、26日午後9時18分に、暴風警報を下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町などに発表しました。

伊豆では、暴風に警戒してください。

【暴風（雪）警報（発表中）】
■静岡市南部
●強風注意報

■浜松市南部
●強風注意報

■沼津市
●強風注意報

■熱海市
●強風注意報

■三島市
●強風注意報

■富士宮市
●強風注意報

■伊東市
●強風注意報

■島田市
●強風注意報

■富士市
●強風注意報

■磐田市
●強風注意報

■焼津市
●強風注意報

■掛川市
●強風注意報

■藤枝市
●強風注意報

■御殿場市
●強風注意報

■袋井市
●強風注意報

■下田市
●暴風警報【発表】

■裾野市
●強風注意報

■湖西市
●強風注意報

■伊豆市
●強風注意報

■御前崎市
●強風注意報

■菊川市
●強風注意報

■伊豆の国市
●強風注意報

■牧之原市
●強風注意報

■東伊豆町
●暴風警報【発表】

■河津町
●暴風警報【発表】

■南伊豆町
●暴風警報【発表】

■松崎町
●暴風警報【発表】

■西伊豆町
●暴風警報【発表】

■函南町
●強風注意報

■清水町
●強風注意報

■長泉町
●強風注意報

■小山町
●強風注意報

■吉田町
●強風注意報

■森町
●強風注意報