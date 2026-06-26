【暴風警報】静岡県・下田市、東伊豆町、河津町などに発表 21:18時点
気象台は、26日午後9時18分に、暴風警報を下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町などに発表しました。
伊豆では、暴風に警戒してください。
【暴風（雪）警報（発表中）】
■静岡市南部
●強風注意報
■浜松市南部
●強風注意報
■沼津市
●強風注意報
■熱海市
●強風注意報
■三島市
●強風注意報
■富士宮市
●強風注意報
■伊東市
●強風注意報
■島田市
●強風注意報
■富士市
●強風注意報
■磐田市
●強風注意報
■焼津市
●強風注意報
■掛川市
●強風注意報
■藤枝市
●強風注意報
■御殿場市
●強風注意報
■袋井市
●強風注意報
■下田市
●暴風警報【発表】
■裾野市
●強風注意報
■湖西市
●強風注意報
■伊豆市
●強風注意報
■御前崎市
●強風注意報
■菊川市
●強風注意報
■伊豆の国市
●強風注意報
■牧之原市
●強風注意報
■東伊豆町
●暴風警報【発表】
■河津町
●暴風警報【発表】
■南伊豆町
●暴風警報【発表】
■松崎町
●暴風警報【発表】
■西伊豆町
●暴風警報【発表】
■函南町
●強風注意報
■清水町
●強風注意報
■長泉町
●強風注意報
■小山町
●強風注意報
■吉田町
●強風注意報
■森町
●強風注意報