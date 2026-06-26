【暴風警報】東京都・大島町、利島村、新島村などに発表 21:07時点
気象台は、26日午後9時07分に、暴風警報を大島町、利島村、新島村、神津島村に発表しました。
伊豆諸島北部では、暴風に警戒してください。
【暴風（雪）警報（発表中）】
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●暴風警報【発表】
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●暴風警報【発表】
■三宅村
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