TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、26日午後9時07分に、暴風警報を大島町、利島村、新島村、神津島村に発表しました。

伊豆諸島北部では、暴風に警戒してください。

【暴風（雪）警報（発表中）】
■千代田区
●強風注意報

■中央区
●強風注意報

■港区
●強風注意報

■新宿区
●強風注意報

■文京区
●強風注意報

■台東区
●強風注意報

■墨田区
●強風注意報

■江東区
●強風注意報

■品川区
●強風注意報

■目黒区
●強風注意報

■大田区
●強風注意報

■世田谷区
●強風注意報

■渋谷区
●強風注意報

■中野区
●強風注意報

■杉並区
●強風注意報

■豊島区
●強風注意報

■北区
●強風注意報

■荒川区
●強風注意報

■板橋区
●強風注意報

■練馬区
●強風注意報

■足立区
●強風注意報

■葛飾区
●強風注意報

■江戸川区
●強風注意報

■八王子市
●強風注意報

■立川市
●強風注意報

■武蔵野市
●強風注意報

■三鷹市
●強風注意報

■青梅市
●強風注意報

■府中市
●強風注意報

■昭島市
●強風注意報

■調布市
●強風注意報

■町田市
●強風注意報

■小金井市
●強風注意報

■小平市
●強風注意報

■日野市
●強風注意報

■東村山市
●強風注意報

■国分寺市
●強風注意報

■国立市
●強風注意報

■福生市
●強風注意報

■狛江市
●強風注意報

■東大和市
●強風注意報

■清瀬市
●強風注意報

■東久留米市
●強風注意報

■武蔵村山市
●強風注意報

■多摩市
●強風注意報

■稲城市
●強風注意報

■羽村市
●強風注意報

■あきる野市
●強風注意報

■西東京市
●強風注意報

■瑞穂町
●強風注意報

■日の出町
●強風注意報

■大島町
●暴風警報【発表】

■利島村
●暴風警報【発表】

■新島村
●暴風警報【発表】

■神津島村
●暴風警報【発表】

■三宅村
●強風注意報

■御蔵島村
●強風注意報

■八丈町
●強風注意報

■青ヶ島村
●強風注意報