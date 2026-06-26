Hカップのド迫力バストと端正な美貌を武器に、グラビアシーンで圧倒的な存在感を放つ天野ちよさんのSPA！グラビアン魂デジタル写真集 「天野ちよ グレードアップボディ」（扶桑社）がリリースされました。



【写真】純白ノースリーブの天野ちよさん

週刊 SPA!のグラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介できなかったカットを盛り込んだ写真集。グラビアンが絶賛をし、過去にアワードで賞を獲得した実力を持つ天野さん。リラックスしたシチュエーションで、その弾けんばかりのボディが牙をむきます。



天野さんがXで発売を報告。「SPA!デジタル写真集みてくれた？」と投稿し、表紙画像などを公開しました。フォロワーからは「ますますキレイになってグレードアップしてるね！」「爆売れ間違いなしやねおちよ」「めちゃくちゃ素敵です」「ちよちゃん白めっちゃ似合ってる」などのコメントが寄せられています。



7月10日には1st写真集「ひとしずく」（撮影：西條彰仁、光文社）のリリースを控える天野さん。同写真集のテーマは「濡れる」。カラダに水滴をまとい天野さんが官能を解放します。ランジェリーの紐を外したり、シャツをはだけたり、かつてない露出感のカットにも挑戦。 異次元のグラマーを惜しげもなく見せつけながら、オトナの女性のなまめかしさを限界まで追求した1冊となっています。



【天野ちよさんプロフィール】

あまのちよ 31歳 1994年9月2日生まれ 福岡県出身 T169・B92（H）W61H85 アパレル店員を経て、2019年レースクイーンとして活動開始。レースクイーン卒業後、 2024 年11月に1stDVD「ちよのこと」をリリースし、グラビアデビュー。同作が、DMMの2025年月額DVDレンタル部門で年間アイドルランキング2位に輝くなど、完璧なスタイルで人気を博す。最新情報は、公式X（@el_mundo_mar）、公式Instagram（@el_mundo_mar_sol_nail）