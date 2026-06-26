おととし三川町で高齢女性を殺害したとして、実刑判決を受けた男が上告せず、懲役１７年の実刑判決が確定しました。

【写真を見る】三川町高齢女性殺害事件 被告の29歳男は懲役17年の実刑判決確定 「示談を申しいれているのに非常に悔しい」 裁判所の判断が覆らないと判断 二審で控訴棄却（山形）

男は弁護士に「非常に悔しい」という趣旨の話をしたということです。

改めて、事件発生から今回の裁判までの流れを振り返ります。

■殴ったり踏みつけたりし殺害



この事件は、三川町横川新田（よこかわしんでん）の無職石川一馬（いしかわ・かずま）被告（２９）がおととし９月、金品を盗もうと三川町横山の住宅に侵入し、当時９０歳の女性を殴るなどして 殺害したとして、殺人などの罪に問われたものです。

山形地方裁判所で行われた一審で石川被告は、殺人と住居侵入の罪について、「酒を飲んでいて記憶がない」などと起訴内容を否認。

弁護側は「当時、被害者の家を自分の家と認識していた」「突然誰かに抱きつかれ暴行に至った」として、犯行は「過剰防衛に過ぎない」などと主張していました。

■懲役１７年の実刑判決 しかし...

判決公判で山形地裁は「殺意が認められる」などとして、住居侵入と殺人の罪を認定し、懲役１７年の実刑判決を言い渡します。

しかし、石川被告は、判決は事実誤認だとして控訴していました。

■一審判決は事実誤認だと主張

５月１２日、仙台高等裁判所で控訴審の初公判が開かれ、石川被告も出廷しました。

弁護側は改めて住居侵入と殺人の罪について、一審判決は事実誤認だと主張し「殺意は認められず、傷害致死にとどまる」としました。

一方、検察側は控訴の棄却を求め、裁判は即日結審しました。

■裁判長「生命に対する配慮が微塵も感じられない」

迎えた６月１１日の控訴審判決公判。

岡田健彦裁判長は、「被害者に対し一方的に執拗に相当強度の打撃を与えており、生命に対する配慮が微塵も感じられない」などとして、懲役１７年の実刑判決を言い渡した一審の判決を支持し、控訴を棄却しました。

弁護側は上告について、被告と話し合い検討するとしていました。

しかし...

しかし、裁判所によりますと期限の６月２５日までに上告の申し立てはなかったということです。これにより石川被告は懲役１７年の実刑判決が確定しました。

弁護士によりますと、石川被告は裁判所の判断が覆らないと判断したもので、「示談を申しいれているのに非常に悔しい」という趣旨の話をしていたということです。