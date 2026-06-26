県内では22日(月)から断続的に雨が降り続き、佐世保市で県道が陥没するなど、交通機関にも影響が出ました。

気象台は大雨のピークは過ぎましたが、地盤が緩んでいる所があるとして土砂災害に注意するよう呼びかけています。

県内は梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、断続的に雨が降りました。

22日(月)午前6時の降り始めから26日午後3時までに降った雨の量は、

▼五島市福江で647.5ミリ

▼長崎市長浦岳で532ミリ

▼西海市で513.5ミリとなっています。

気象台は、長崎市や佐世保市などに発表していた警戒レベル4相当の「土砂災害危険警報」を、26日午後2時半までに解除。

警戒レベル4の「避難指示」も解除されています。

佐世保市では、土砂災害が相次ぎました。

庵浦町では25日夜、県道が長さ30メートル、高さ16メートル、幅3メートルにわたって崩落。

県道の下にある住宅の壁などが一部損壊しました。

また 黒髪町では、アパート裏の土手が幅10メートル、高さ15メートルにわたって崩れました。

県によりますと、現場は「急傾斜地崩壊危険区域」となっていて、対策工事が行われていました。

交通機関にも影響が…。

JR九州は、長崎本線の長崎⇔肥前浜間と大村線の全線、佐世保線は特急「リレーかもめ」を除き始発から運行を取りやめていましたが、午後4時過ぎに再開しました。

（諫早市から）

「JR使えないのでどうしようかなと考えています」

（諫早市から）

「家に仕事終わりで帰ろうとしていて、止まっていて困っている」

高速道路は、九州道の「諫早⇔武雄北方間」。

西九州道は「佐々⇔武雄南間」が、一時通行止めに。

県営バスをはじめ、長崎バスや西肥バスも、高速バスや路線バスの一部が運休となりました。

県内では警報級の大雨の恐れはなくなりましたが気象台は、これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があるとして、土砂災害に注意するよう呼びかけています。