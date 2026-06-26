【FIFAワールドカップ2026】日本代表 1ー1 スウェーデン代表（日本時間6月26日／ダラス・スタジアム）

【映像】DF置き去りの爆速抜け出し

美しいパスワークと日本代表のFW前田大然のスピードがかみ合ったゴールだった。一瞬の加速から決めたゴールに、海外ファンからも多くの称賛の声が寄せられた。

日本時間6月26日、FIFAワールドカップ2026グループF第3節で日本代表はスウェーデン代表と対戦した。サムライブルーは前半をスコアレスで折り返すと、56分に待望の先制点を奪う。

右サイドを起点に、WB菅原由勢からシャドーのMF堂安律へ斜めのパスが入ると、FW上田綺世とのワンツーで前を向く。上田が下がってボールを受けたことで生まれたスペースへ前田が一瞬の加速で走り込むと、堂安からピンポイントの鋭いスルーパスが通った。

トップスピードのまま左足で正確にコントロールした前田は、相手GKに距離を詰められる前に右足でシュート。落ち着いたフィニッシュでネットを揺らした。

前田のスピードが生きた先制ゴールは海外ファンの間でも話題に。海外のファンやサポーターたちもSNSで「なんてゴールだ！」「これはトップクラス」「マエダは素晴らしいスプリントを持っているね。彼の加速は素晴らしい」「ダイゼン・マエダがとてもスリリングなゴールを決めた！」「ジャパンの美しいパスをマエダが仕上げた」「マエダの信じられないゴール。ランニングの質とトラップが全てを決めた」「見事なチームゴールだ」と、多くの反響が寄せられた。

日本代表は直後の62分に同点に追いつかれたものの、最後は守護神・鈴木彩艶を中心とした守備陣が踏ん張り、1-1のドロー。勝ち点1を積み上げてグループFの2位通過を決め、ラウンド32ではブラジル代表と対戦（日本時間6月30日2時キックオフ）することが決まった。

（FIFAワールドカップ2026）