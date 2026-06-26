◇プロ野球 パ・リーグ 西武4×-3日本ハム(26日、ベルーナドーム)

西武がカナリオ選手のサヨナラホームランで勝利しました。

前カードの楽天戦で3連敗を喫した西武は、今季7勝3敗の郄橋光成投手が先発マウンドに上がります。しかし初回、2アウトから日本ハムの3番・レイエス選手にライトスタンドへソロホームランを浴び、先制点を奪われます。

西武は3回にカナリオ選手のタイムリーで同点に追いつきますが郄橋投手は5回、先頭の吉田賢吾選手にソロホームランを打たれ、再び勝ち越しを許しました。

7回からは2番手の中村祐太投手がマウンドに上がりましたが、先頭の吉田選手に再びソロホームランを浴び、1-3とリードを許します。

反撃したい西武打線はその裏、2アウトからカナリオ選手、滝澤夏央選手の連打で1塁2塁。3番・長谷川信哉選手は9球まで粘り、フォアボールで満塁とします。すると、このチャンスで打席に入ったネビン選手がレフトへタイムリーヒット。2点を奪い試合を振り出しに戻しました。

同点のまま9回の攻撃に入ると、先頭のカナリオ選手は代わった上原健太投手の3球目、150キロのストレートをレフトスタンドへたたき込みサヨナラホームランで西武が勝利しました。