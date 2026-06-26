【台風７号】薩摩大隅も「強風域」に入り始める

台風７号は、奄美市の西を北上しています。予報円の中心を進んだ場合、２６日（金）午後９時には奄美市の北およそ４０ｋｍ、２７日（土）午前３時には屋久島の南東およそ７０ｋｍの海上に達する見込みです。

【暴風域なくなる】台風７号は午前９時に強風域のみに

午後８時の推定で、薩摩大隅の南端（枕崎市や南大隅町）が風速１５ｍ以上の「強風域」に入り始めた模様です。

強風域と最接近の時間帯は？

台風７号が予報円の中心を進んだ場合、強風域と最接近の時間帯をまとめました。

薩摩大隅地方も強風域に入りはじめました、全域が強風域を抜けるのは２７日（土）昼前でしょう。

【レベル３大雨警報】【レベル３土砂災害警報】の可能性は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「レベル3大雨警報」「レベル３土砂災害警報」「レベル４土砂災害危険警報」発表の可能性があります。奄美地方の波浪で【警報級の可能性（高）】、他は大雨と土砂災害で【警報級の可能性（中）】となっています。

雨風シミュレーション２６日（金）～２７日（土）

［雨の予想］

▶２６日（金）に予想される１時間降水量は多い所で、

薩摩地方 ２０ミリ

大隅地方 ４０ミリ

種子島・屋久島地方 ５０ミリ

十島村 ３０ミリ

奄美北部 ２０ミリ

奄美南部 １５ミリ

▶２６日（金）１８時から２７日（土）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

大隅地方 １００ミリ

種子島・屋久島地方 １２０ミリ

十島村 ６０ミリ

奄美北部 ５０ミリ

奄美南部 ３０ミリ

波シミュレーション２６日（金）～２７日（土）

［波の予想］

▶２６日（金）に予想される波の高さ

大隅地方 ３メートル うねりを伴う

種子島・屋久島地方 ４メートル うねりを伴う

十島村 ５メートル うねりを伴う

奄美北部 ６メートル うねりを伴う

奄美南部 ５メートル うねりを伴う

▶２７日（土）に予想される波の高さ

大隅地方 ４メートル うねりを伴う

種子島・屋久島地方 ５メートル うねりを伴う

十島村 ５メートル うねりを伴う

奄美北部 ５メートル うねりを伴う

奄美南部 ３メートル うねりを伴う

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