【台風７号】県本土も「強風域」に入り始める【雨風と波シミュレーション】鹿児島
【台風７号】薩摩大隅も「強風域」に入り始める強風域と最接近の時間帯は？
台風７号は、奄美市の西を北上しています。予報円の中心を進んだ場合、２６日（金）午後９時には奄美市の北およそ４０ｋｍ、２７日（土）午前３時には屋久島の南東およそ７０ｋｍの海上に達する見込みです。
【暴風域なくなる】台風７号は午前９時に強風域のみに
午後８時の推定で、薩摩大隅の南端（枕崎市や南大隅町）が風速１５ｍ以上の「強風域」に入り始めた模様です。
台風７号が予報円の中心を進んだ場合、強風域と最接近の時間帯をまとめました。薩摩大隅地方も強風域に入りはじめました、全域が強風域を抜けるのは２７日（土）昼前でしょう。 【レベル３大雨警報】【レベル３土砂災害警報】の可能性は？
雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「レベル3大雨警報」「レベル３土砂災害警報」「レベル４土砂災害危険警報」発表の可能性があります。奄美地方の波浪で【警報級の可能性（高）】、他は大雨と土砂災害で【警報級の可能性（中）】となっています。雨風シミュレーション２６日（金）～２７日（土）
［雨の予想］▶２６日（金）に予想される１時間降水量は多い所で、 薩摩地方 ２０ミリ 大隅地方 ４０ミリ 種子島・屋久島地方 ５０ミリ 十島村 ３０ミリ 奄美北部 ２０ミリ 奄美南部 １５ミリ ▶２６日（金）１８時から２７日（土）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、 大隅地方 １００ミリ 種子島・屋久島地方 １２０ミリ 十島村 ６０ミリ 奄美北部 ５０ミリ 奄美南部 ３０ミリ 波シミュレーション２６日（金）～２７日（土）
［波の予想］▶２６日（金）に予想される波の高さ 大隅地方 ３メートル うねりを伴う 種子島・屋久島地方 ４メートル うねりを伴う 十島村 ５メートル うねりを伴う 奄美北部 ６メートル うねりを伴う 奄美南部 ５メートル うねりを伴う ▶２７日（土）に予想される波の高さ 大隅地方 ４メートル うねりを伴う 種子島・屋久島地方 ５メートル うねりを伴う 十島村 ５メートル うねりを伴う 奄美北部 ５メートル うねりを伴う 奄美南部 ３メートル うねりを伴う
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