ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「お前も俺を裏切ってたから慰謝料は払わない」元夫が仕掛けた罠…見… 「お前も俺を裏切ってたから慰謝料は払わない」元夫が仕掛けた罠…見知らぬ男との写真を突きつけられた妻の反撃はいかに 「お前も俺を裏切ってたから慰謝料は払わない」元夫が仕掛けた罠…見知らぬ男との写真を突きつけられた妻の反撃はいかに 2026年6月26日 21時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 離婚してようやく落ち着いてきたところに、元夫からの突然の電話…タイミングが悪すぎますよね。しかも送られてきたのが偽装写真とは、慰謝料逃れのための作戦だったのでしょうか？結婚当時の記憶をたどる真由さんの反応が、これからどうなっていくのか気になります…。>>【まんが】ねつ造写真の送り主は元夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ねつ造写真の送り主は元夫 「今なら許してやる」まだそんなこと言う？ 離婚寸前でも上から目線の夫【夫から脱却できますか？ Vol.188】 「嫁のくせに何座ってるんだ」嫁に義父が激怒…つわりでツライだけですけど!? 子どもの名前まで決めようとする夫の反応は？