21:00
ブラジル雇用統計（5月）
予想　5.7%　前回　5.8%（失業率)

メキシコ貿易収支（5月）
予想　48.0億ドル　前回　45.2億ドル

21:30
米卸売在庫（速報値）（5月）
予想　0.3%　前回　0.6%（前月比)

23:00　
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）
予想　48.9　前回　48.9

27日
0:30　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席

EUエネルギー評議会、ホルムズ海峡について協議
BIS年次総会「分断された世界経済における中央銀行とマクロ金融の安定」

※予定は変更されることがあります。