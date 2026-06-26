ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル雇用統計（5月）
予想 5.7% 前回 5.8%（失業率)
メキシコ貿易収支（5月）
予想 48.0億ドル 前回 45.2億ドル
21:30
米卸売在庫（速報値）（5月）
予想 0.3% 前回 0.6%（前月比)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）
予想 48.9 前回 48.9
27日
0:30
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席
EUエネルギー評議会、ホルムズ海峡について協議
BIS年次総会「分断された世界経済における中央銀行とマクロ金融の安定」
※予定は変更されることがあります。
ブラジル雇用統計（5月）
予想 5.7% 前回 5.8%（失業率)
メキシコ貿易収支（5月）
予想 48.0億ドル 前回 45.2億ドル
21:30
米卸売在庫（速報値）（5月）
予想 0.3% 前回 0.6%（前月比)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）
予想 48.9 前回 48.9
27日
0:30
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席
EUエネルギー評議会、ホルムズ海峡について協議
BIS年次総会「分断された世界経済における中央銀行とマクロ金融の安定」
※予定は変更されることがあります。