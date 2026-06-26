■これまでのあらすじ

妻抜きで食べ放題に行き、好きなだけ食事をした夫と息子。そこで夫は息子から母親が怖くて本音を言えなかったことを打ち明けられる。息子を守ると心に誓った夫は妻の泣き落としを「脅し」だと突っぱね、「もう家計を管理させない」と告げるのだった。

【妻side STORY】私は無駄遣いをしたことはありません。食費を毎月2万円に抑え、これほど努力して家計管理していることを褒められもせず、まさか責められるなんて…。

私がお金に不安になるのは、夫が高収入ではないから。たしかにパート代金を家計に入れていませんが、無駄使いはしておらず、きちんと貯金しています。それなのに、「俺の弁当を職場に持って行って確かめてくれ」とか面倒くさいこと言い出して…。今まで私が衣食住全部決めてきたじゃない。これからも私が管理するべきなのに…どうしてわかってくれないの？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:コハダさんさん(ウーマンエキサイト編集部)