FIFAワールドカップ2026で日本代表は日本時間のけさ、グループステージ第3戦でスウェーデンと対戦しました。日本は1対1で引き分け、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めました。



富山市で行われたパブリックビューイングでは、訪れた人が熱い声援を送りました。



中久木キャスター

「雨の降る朝の通勤時間帯ですが、富山駅前のスポーツパブでは日本代表にエールを送ろうと多くの人が集まっています」

「ウオーー！頑張れ日本！」





店に集まったサポーターQ仕事は？「ワールドカップ見るのでと言って、休んできました」「学校休んできました。この時は4年に一回しかないので楽しもうと思った」「頑張れ日本！」1勝1分けで第3戦を迎えた日本は、スウェーデンと対戦しました。午前8時の試合前から店にはおよそ130人が詰めかけ声援を送ります。「わーーーー」グループ首位での決勝トーナメント進出を狙う日本ですが、前半は両チームともにチャンスを多くは作れず、0対0で折り返します。私、中久木は日本の第1戦オランダ戦をきょうと同じダラススタジアムで現地取材しました。その際、現地のテレビ局から取材を受けた様子がSNSなどで多くの人の目にとまりました。きょう店内で取材していると、その動画を見たという人が次々と…。動画を見た人「有名人ですね！ユーチューブも全部見ました。富山の星ですね」「有名人なのではいチーズ！」中久木キャスター「アイム エキサイテッド！頑張れ！日本！」」富山からのエキサイテッドが届いたのか、後半11分、日本がチャンスを作ります。「ウォー」華麗なパスワークから、堂安選手のスルーパスに抜け出した前田選手が右足で流し込み、日本が先制します。しかし後半17分！「やられたー」スウェーデンにゴールを決められ、同点に追いつかれます。その後もピンチの場面がありましたが、ゴールキーパーの鈴木彩艶選手が好セーブでチームを救います。日本は1対1でスウェーデンと引き分け、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めました。日本は今月30日の初戦で、ワールドカップ最多優勝回数5回を誇る強豪・ブラジルと対戦します。店に集まったサポーター「決勝トーナメントにいったのはプラスにとらえて、次ブラジルに勝ってくれるでしょう」「正直上手くいかないところも多かったし、審判にも、ん？というところ多かったですけど、それでも日本は負けなかった。絶対、決勝トーナメントでもブラジルに勝ちます！大丈夫！日本優勝です！因みにこの後は学校でゼミがあります。お酒もバチバチ飲んだけど、この後は勉強頑張ってきます」「平日の朝8時からのキックオフでどれくらい来てくれるのか不安でしたが」「富山の地でこうしたサッカーとかスポーツのパブリックビューイングができることは幸せなことなので感無量です」「日本絶対かつぞ！おーーーー」