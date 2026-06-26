【FIFAワールドカップ2026】日本代表 1−1 スウェーデン代表（日本時間6月26日／ダラス・スタジアム）

【映像】敵陣を切り裂く「破壊的スルーパス」（実際の様子）

日本代表のFW前田大然が挙げた先制弾をお膳立てした、MF堂安律の“極上アシスト”に対し、世界中の高名なスポーツメディアから絶賛の嵐が巻き起こっている。

日本代表は日本時間6月26日、FIFAワールドカップ2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦。1−1のドローで勝ち点を「5」に伸ばし、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。

世界中のジャーナリストや解説者を唸らせたのが、56分に生まれた日本の先制シーンだ。右サイドのDF菅原由勢から内側へ鋭いパスが入ると、中央で反応した堂安が絶妙なフリックで相手をいなしながら反転。FW上田綺世が相手DFを背負いながらタメを作って落とすと、走り直した堂安は前方を一瞬だけ確認。そのまま相手守備陣のタイミングを完璧に外す、極上のダイレクトスルーパスを供給した。このパスに爆速で反応した前田がゴールネットを揺らし、スウェーデンの堅守を見事に切り裂いた。

日本代表10番の完璧なチャンスメークには、世界中のメディアも興奮を隠せない。イギリスの公共放送『BBC』で解説を務めた元アイルランド代表のFWクリントン・モリソン氏は「これぞ私が期待していた日本代表の姿だ。息を呑むようなフットボールだよ」と大絶賛。「前田大然の走り込むタイミングは見事だが、何より堂安律のパスが傑出している」と、そのクオリティーを称えた。同じく英紙『The Guardian』も「堂安が上田との気の利いたワンツーから、破壊的なパスでスウェーデンをバラバラに切り裂いた。美しい崩しだ」と描写している。

「最高レベルのチームプレー」の声も

さらにアメリカの『ESPN』は、テキスト速報で「ワオ！ 日本が先制！ なんという特別なゴールだ。堂安がボールを拾い、一瞬だけ視線を送ると、相手を欺く異常なスルーパスを前田の足元へ通した」と大興奮。「堂安の貢献度はどれだけ誇張しても足りない。ディスガイズ（相手を欺くフェイク）、パスの強弱、タイミング――。世界中のどんな守備陣であっても崩せるパスだ」と最大級の賛辞を贈った。

また、スペイン紙『MARCA』は「日本のトップ下（堂安）が突いたあのスペースへのパスを見よ」と驚きを伝え、イタリア紙『Gazzetta dello Sport』も「最高峰のレベルにある見事なチームプレーだ。堂安から上田へ渡り、すぐさま10番へと戻される。そこから前田への完璧なアシストが送られた」と、日本の流麗なパスワークの中心にいた堂安を称賛した。

右WBで先発した過去2試合と変わらず、右シャドーでスタメンを張ったこの日も攻守で奮闘した堂安は、大仕事をやってのけた後の66分にベンチへと下がった。

グループ2位で決勝トーナメントへと駒を進めた日本代表は、ラウンド32で最多5度の世界制覇を誇る優勝候補ブラジル代表と激突する（日本時間6月30日の午前2時キックオフ）。世界中のメディアを驚かせた日本の10番は、カナリア軍団の強力な守備陣を相手にして違いを作り出せるか。期待は高まるばかりだ。

（FIFAワールドカップ2026）

