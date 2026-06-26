ALAN SHIRAHAMAが、DJ名義としてワーナーミュージック・ジャパンへ移籍することが発表された。

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ALAN SHIRAHAMAはこれまで、日本国内のみならず数々の海外クラブや大型ミュージックフェスティバルに出演し、グローバルに活動を展開してきた。今回の移籍は、さらなる活動規模の拡大と世界市場へのアプローチを見据えたものだという。あわせて、赤を基調としたライティングが印象的な最新アーティスト写真も公開された。

移籍第1弾のリリースとなるのは、ワーナーミュージック・コリア所属のシンガー Olivia Marshを客演に迎えた新曲「Not Enough (feat. Olivia Marsh)」。リリース日などの詳細は後日発表となるが、本日より各配信プラットフォームでPre-add/Pre-saveキャンペーンがスタートしている。

Olivia Marshは2000年生まれの韓国系オーストラリア人シンガーソングライターで、近年はKISS OF LIFEやKep1erなどKPOPアーティスト向けの楽曲制作にも携わっている。

また、6月27日には東京 お台場のTOYOTA ARENA TOKYOで開催される『81 MUSIC FESTIVAL』に出演。同フェスの出演アーティストにはTHE KID LAROI、R3HAB、JOHN MARTIN、NIGHT TEMPOらが名を連ねている。

（文＝リアルサウンド編集部）