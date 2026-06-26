ABEMAは、7月30日に東京ドームで開催する5人組動画クリエイター・コムドットが総合プロデュースを務める『Creator Dream Fes 2026 ~produced by Com.~』（以下、『CDF2026』）のイベントMCに、ベッキーが決定したことを発表した。あわせて、開催に向けたドキュメンタリー映像も公開された。

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本イベントは、地元の幼馴染で中学生時代に同じバスケ部に所属していたやまと、ひゅうが、ゆうた、あむぎり、ゆうまで結成されたコムドットが総合プロデュースを手がける大型ライブイベント。2年ぶり3回目の開催となる本公演には、コムドットをはじめ、ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-、スカイピース、とうあ、ばんばんざい、むくえなが出演。さらに、「原宿のカリスマ」として小・中学生を中心に支持を集めているしなこ、あぃりDX、だーご、しんぢくんの個性あふれるキャラクターで人気を集める竹下☆ぱらだいすも今回初出演を果たす。

なお、MCを務めるベッキーは、2023年、2024年に開催された『CDF』でもMCを務めており、今回で3回連続のMC出演となる。

本イベントの開催に向けて、コムドットの想いや準備の様子に迫ったドキュメンタリー映像も、ABEMA公式YouTubeチャンネルにて公開された。3度目の東京ドーム開催にかけるメンバーの決意や、本番に向けて準備を進める姿、そして『CDF2026』に込めたそれぞれの想いを収録している。

各ステージの内容も続々と明らかとなり、人気クリエイターによる一夜限りのライブパフォーマンス「CREATORS SUPER LIVE」では、ゆうたが自身の誕生日に母へ贈るために制作した初のオリジナルソングであり、ソロデビュー曲でもある「チャンリカ」を初披露。

また、悠馬とAMUGIRIによるスペシャルコラボレーションも決定。2人で楽曲「凡人マイウェイ」をパフォーマンスする。加えて、コムドットとしては「拝啓、俺たちへ」に続く2曲目となる新曲の初披露も予定されている。

そしてリーダー・やまとは『CDF』で初となる個人ステージ「CREATORS MAGIC＆ILLUSION SHOW」で、マジック＆イリュージョンショーに挑戦。ほかにも、ひゅうがによる進化した殺陣企画「CREATORS ENBU LEVEL2 by HYUGA」、ゆうたによるダンスパフォーマンス「CREATORS DANCE by YUTA」など、特別なコンテンツが多数予定されている。

来場チケットの一般先着販売は、6月27日12時より開始。先着受付となり、予定枚数に達し次第終了となる。

■MC・ベッキーのコメント

動画クリエイターの皆様がまた東京ドームの舞台に！？3回目だなんて本当すごいです！そして私も同じ舞台に上がらせていただけることが光栄です。2年ぶりのCDF、力をぐーっと溜めこんだクリエイターの皆様が、どんな爆発力を見せてくれるのか、楽しみです！ファンの皆様！開演前から盛り上がっていきましょーーーう！よろしくお願いいたします！

（文＝リアルサウンドテック編集部）