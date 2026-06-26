ピラフ星人がゴルフクラブを爆買い！アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル『OFF TAKE』に3度目の登場
アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル『OFF TAKE』の第10弾が公開された。
■前回の「本気ゴルフ」動画は19万回再生を突破
第10弾では、3月に日本武道館でのワンマンライブを成功させ、日本人男性ヒップホップアーティストとして史上最年少で同会場公演を実現した話題のアーティスト・ピラフ星人の“オフ”に三度目の密着。
前回出演した「本気ゴルフ」動画は19万回再生を突破。さらに、人気お笑い芸人のYouTubeゴルフチャンネルへのゲスト出演など、アーティストとしてだけでなく、ゴルフでも活躍の幅を広げているピラフ星人。
今回は、横浜のゴルフショップ「ダブルイーグル横浜元町店」でゴルフクラブを爆買いし、束の間のオフを満喫する様子を追った。
ピラフ星人の素顔あふれる“オフ”の姿をぜひチェックしてみよう。
■【画像】『OFF TAKE』のアイコン
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