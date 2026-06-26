6月26日（金）放送の『沸騰ワード10』では、航空業界に取り憑かれた風間俊介の弾丸旅に、番組開始11年目にしてMCのバナナマン・設楽統が初参戦！



風間の飛行機を乗り継ぐ弾丸旅はこれまで計100レグ（搭乗回数）。総移動距離は14万kmで地球3.5周分に及ぶ。航空会社のステータスはスリースター（JALのステータス）。国内外のグルメ計396品を食べ尽くしてきた。



今回の旅でも国内を飛び回りながら、途中、設楽のために風間が厳選した行き先・シンガポールへのフライトから設楽が合流。4時間半の滞在を2人で楽しみ尽くす！





ビジネスクラスで深夜便の機内食を堪能記念の旅ということで、国際線ビジネスクラスに乗り込んだ2人。座席はフルフラット仕様で、長距離フライトでもしっかり休める造りに。タッチパネルモニターも備えられ、ゆったりと過ごせる空間に感心。この日のフライトでの機内食は、とうもろこしのヴルーテ、デーツのチーズファルシ、海老と帆立のムーススティックが登場。続いて設楽は、日清食品との共同開発による大人気の機内食「うどんですかい」を注文。風間は「そばですかい」と「ちゃんぽんですかい」も味わい、3種類をコンプリートした。仮眠を取った後は朝食の時間。今回のフライトでは、和朝食はうなぎの蒲焼き、洋食はクリームチーズのカレー風味キッシュというラインアップ。厚切りのふわふわカヤトースト羽田空港から約7時間、到着したのは成田空港の1.5倍の広さを誇る空港・チャンギ国際空港。市街地もすぐそばで、空港から車で約20分。2人はまず、中心地・ビーチロードにある大人気店「ワイワイカフェ」で朝食を取ることに。注文したのは、カヤジャムとバターを挟んだシンガポール名物・カヤトースト（1個236円）。※記事内表記の価格は撮影当時「普通の厚切りの概念を超えてる」と驚く風間。設楽は「パンがすごいフワフワでおいしい」「めちゃめちゃやわらかい！」と感激した。「風水の国」シンガポールのパワースポット巡り次に向かったのはマリーナベイ・サンズ。湾に面したマリーナベイ・サンズは、お金を意味する水を抱き込むように設計されており、横から見るとエネルギーや富を招き入れる意味の「入」の形になっているという。シーサイドにある金運上昇の名所がマーライオン。東は「繁栄」を表し、水は「お金」。東向きに水を吐き続けるマーライオンを見ると金運アップと言われているという。ビルが東の海に向かっているのは、発展や成長を願ってのことだそう。写真も撮影したあとは、「SF Farm Mart」で、設楽はスイカジュース（608円）、風間はドリアンシェーク（1600円）を注文。さらに、アメリカンチェリー（1476円）もゲット。スイカジュースを飲んだ設楽は「暑い時にスイカのジュース、おいしい！」とコメント。悪魔のフルーツとも呼ばれるドリアンを使ったドリアンシェークについて風間は「おいしいけど、最初のアタックは若干クセが強いです」「味はおいしくて、鼻周りに残るの（香り）だけパンチ強いですね」と感想を語った。定番の「I LOVE シンガポール」ロゴのお土産も発見。日村勇紀のために、「日村さん用に買おうか」と購入することに。世界第3位の高さを誇る巨大観覧車帰りの時間まで残り2時間25分。続いては、年間約200万人が訪れる人気スポット、シンガポール・フライヤーへ。高さは165mと世界第3位の高さを誇る巨大観覧車で、風水で縁起のいい2と8にこだわり、ゴンドラは28台、定員も1台28人乗り。観覧車からはシンガポールを代表する絶景のオンパレード。最大50mの巨大人工ツリーのスーパーツリーグローブや、5万5000人が収容可能なシンガポールナショナルスタジアム、世界最大級のガラス張りの植物園なども一望できる。また、天気のいい日には対岸のインドネシアまで見渡せる。1人4960円で乗車でき、3周90分の間に本格ディナーが味わえる体験「スカイダイニング」も用意されている。名物・ナシレマを堪能滞在可能時間はあと1時間25分。続いて訪れたのは、オシャレなカフェやレストランが急増している空港近くの高級住宅街・シグラップ地区にある「THE COCONUT CLUB」。ビブグルマン掲載の人気店で、名物のナシレマを注文。ナシレマは、香り広がるココナッツライスとスパイシーでサクサクのフライドチキン、旨辛チリソースのサンバルなどを混ぜながら食べるシンガポールの国民食だ。一口食べた設楽は「めちゃくちゃうまい！」と絶賛。「甘みのあるココナッツライスに、バリバリ食感の違うものを食べて、ちょっとスパイシーなソースを絡めて食べる、完璧！」と感動。空港内にある世界最大級の人工滝滞在残り50分となり、2人は再びチャンギ国際空港へ。風間が見せたかった絶景が、空港に併設された巨大複合施設「JEWEL」内に。中央には高さ40mを誇る世界最大級の人工滝「レイン・ボルテックス」がある。風水的には、富と繁栄を象徴する水を大胆に取り入れた巨大パワースポットとのこと。最後に向かったのは、「SOUP RESTAURANT」。チャンギ国際空港は世界一のグルメ空港として地元の老舗や話題の新店まで勢ぞろいしているが、その中でも風間の絶対のオススメだそう。名物は、じっくり蒸し上げた鶏肉を特製の生姜ソースに絡めていただくジンジャーチキン（2964円）。「うま味がすごい」と設楽。「（味は）しょうゆ方向ではあるんだけど、そこまで強すぎないんですよ」と説明した。風間も「ふわふわです」「ショウガのさっぱりさはあるんだけど、強いわけじゃないですよね」とコメント。レタスに包めば、うまみがさらに倍増。こうして、滞在時間わずか4時間半で12品を完食し、4か所の絶景を制覇した。