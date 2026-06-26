熊本地震の発生から2026年4月で10年。福島県の高校で国語教諭を務める和合亮一氏は、2011年の東日本大震災直後から連作詩『詩の礫』を発表し続けるなど、詩人として国際的に高い評価を得る。その和合氏が、被災10年の熊本へ紡いだ5編の詩を、RKK熊本放送のアナウンサーが朗読する。

【写真を見る】【熊本地震10年】震災を紡ぐ詩、声が届ける祈り。 『皿』 詩：和合亮一／朗読：亀山真依

※詩の朗読は動画からお聞きいただけます。



「皿」 詩：和合亮一 朗読：亀山真依アナウンサー





食べ物を盛るには素敵なお皿が欲しいとっておきの一枚には美味しい夕食をのせたいわたしはお皿を準備することぐらいしかできないぜひあなたに料理して欲しい悲しいこと辛いことやりきれないことわたしはお皿を並べてお腹を空かせることしかできないけどあなたは悲しみを刻んだり茹でたりいためたり笑ったり作りすぎたり涙を拭いたり味つけしたりありがとう一緒に美味しいものをいただきましょう



【熊本地震10年】震災を紡ぐ詩、声が届ける祈り。

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