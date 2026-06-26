¡Ú Éð°æÁÔ ¡Ûà60ºÐ¤Þ¤Ç¼ò°û¤Þ¤Ê¤¤á¥ë¡¼¥ë¤Çà¤¢¤È7Ç¯á¡ÖºÇ½é¤Ë°û¤à¼ò¤Ï¤É¤³¤ÇÃ¯¤È²¿¤ò°û¤â¤¦¤«¡×¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡Ö¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Éð°æÁÔ ¡Ûà60ºÐ¤Þ¤Ç¼ò°û¤Þ¤Ê¤¤á¥ë¡¼¥ë¤Çà¤¢¤È7Ç¯á¡ÖºÇ½é¤Ë°û¤à¼ò¤Ï¤É¤³¤ÇÃ¯¤È²¿¤ò°û¤â¤¦¤«¡×¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡Ö¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
Éð°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¡¡¼ò°û¤Þ¤Ê¤¤¡¡±ìÁðµÛ¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö60ºÐ¤Þ¤Ç¤¬´ü¸Â¤À¤«¤é¡¡¤¢¤È7Ç¯¤Ç¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤À¡×¤È¡¢»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡Ö¤¤å¤¦¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¡¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤«¤½¤ÎÂ¾½ô¡¹¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ª¼ò¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬°ìÈÖ¤ÊÍÍ»Ò¡£¡ÖºÇ½é¤Ë°û¤à¼ò¤Ï¡¡¤É¤³¤ÇÃ¯¤È²¿¤ò°û¤â¤¦¤«¡×¡Ö¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¡¢´üÂÔ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤Î¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤ò¸æ°ì½ï¤Ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡×¡Ö°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤ËÃ¦Ë¹¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ò»È¤Ã¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡×¡Ö°ì½ï¤ËÆÝ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éð°æ¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ÎÆü¡¹¤¬¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Öº£À¸¤¤Æ¤ë»þ´Ö¤Ï´ñÀ×¤Ê¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÆü¡¹¤òÀ¸¤¤ëÍ¦µ¤¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Âçºå,
¾¦Å¹³¹,
ºë¶Ì,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¿À»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Í¥¸,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÇÛÀþ