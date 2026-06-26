超党派の議員でつくる「日韓議員連盟」の会長を務める武田元総務大臣がきょう、韓国で李在明大統領と面会しました。

今年3月に「日韓議員連盟」の会長に就任した武田氏は、きょう午後、韓国の大統領府を訪れ、李在明大統領と面会しました。

李大統領は、「韓国と日本は、近くて遠い国と評価されるが、両国関係が改善されて近くて近い関係になることを望む」と語りました。

これに対し、武田氏は「我々は核兵器を持った国々に囲まれている同じような条件の中にある。我々ミドルパワーがしっかりと結束し、世界秩序を安定に導かなければならない」と応じました。

日韓議員連盟 武田良太 会長

「一国だけではなくて、今後は両国、助け合いながら、やっていこうじゃないかということを共通の認識といたしました」

一方、今回の面会では、日韓の防衛協力である、燃料や弾薬などを融通し合う「ACSA=物品役務相互提供協定」や日本産水産物の輸入規制など具体的な懸案事項についてのやりとりはなかったということです。

武田会長は、夜には韓国の国会議員らとの交流会に出席する予定です。